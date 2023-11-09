Офис MХП как центр культурной жизни. Зачем в компании начали устраивать художественные выставки

Первопроходцем стал художник Владимир Козюк со своим видением классических украинских архетипов “Хата під стріхою. Осінь”, “Хата під стріхою. Зима”, “Хата під стріхою. Весна, а также картины, где изображены украинские женщины: “Енергія сонця”, “Енергія води” и другие.

30 октября 2023 года в киевском офисе МХП открылась выставка картин украинского художника Владимира Козюка "Искусство через осознание". Delo.ua посетило мероприятие и рассказывает, зачем одна из крупнейших компаний Украины решила превращать свой центральный офис в временный выставочный центр.

Владимир Козюк – народный художник Украины, фотограф, коллекционер, краевед, меценат и коллекционер древностей – родом из Винничины.

Художник Владимир Козюк. Фото: пресс-служба МХП

Творческий путь Козюка длится более 23 лет - именно в 2000 году у Козюка была первая персональная выставка. За это время он создал около 200 картин. Владимир говорит, что работ было больше, но некоторые казались художнику неудачными, несовершенными, поэтому он просто уничтожал их.

В творчестве на протяжении всей жизни Владимир Козюк отдан одному жанру – пейзажу. Пишет деревенские избы в Винницкой области, и перуанские вершины Мачу Пикчу, тихие берега краев, где проходило детство и бурные стремянки заморских рек.

Картина "Дом под крышей. Осень". Фото: пресс-служба МХП

Лишь изредка Козюк изменяет пейзажам. Пишет портреты, но и те – исключительно женщин.

Портреты украинских женщин. Фото: пресс-служба МХП

Президент Украины Виктор Ющенко. Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко.

Поэтесса Анна Чубач.

Актер и режиссер Богдан Бенюк.

Актриса Ольга Сумская.

Владелец холдинга МХП Юрий Косюк.

Известные украинцы, в чьих коллекциях есть работы Владимира Козюка (Приховати)

Некоторые работы, как и положено настоящему художнику, пишет по нескольку лет, например, одна из картин, представленных на выставке в центральном офисе МХП, создавалась 10 лет. Некоторые работы он переписывал несколько раз.

"Хата під стріхою" была представлена на крупнейших форумах и выставках, в частности в императорском дворце Китая. Я единственный европеец, выставивший картину в императорском дворце. Владимир Козюк Художник

Выставка "Искусство через осознание" в центральном офисе МХП насчитывает 12 картин.

Все они, как и положено, четко отражают творческое кредо пейзажиста, но акценты на этот раз фокусируются на сельском украинском доме и портретах украинок. Среди них было немало работ, в центре которых - украинские дома и украинские женщины.

Козюк не первый из украинских художников, исследующих образ сельского дома как украинский архетип. Александр Довженко, Василий Симоненко, Олесь Гончар, Андрей Малышко – это лишь небольшой перечень – так или иначе исследовали образ дома и рефлексировали на эту тему в своих произведениях. Но это – словесные формы. Козюк же избрал другой путь – он создает визуальные образы.

Художник убежден - сельский украинский дом это неотъемлемая составляющая национальной культуры. Это место где начинается и кончается жизнь.

После полномасштабного вторжения многие украинцы задумались о своих корнях и культуре и моя задача как художника помочь им найти себя. Владимир Козюк Художник

Собственно, это и было главной целью выставки, на которую собралось большинство работников компании МХП — от высшего руководства до работников разных департаментов.

"МХП помог организовать выставку, а также напечатать каталог, чтобы представить меня и картины. Я думаю, что мы продолжим сотрудничество, чтобы помогать Вооруженным силам Украины и пропагандировать украинскую культуру. Я очень благодарю Юрия Косюка (основатель и СЕО компании МХП. — Ред.)", - говорит Козюк.

Присутствовавший на выставке основатель и СЕО компании МХП Юрий Косюк, заверил гостей выставки, что подобные события будут проходить и дальше и подчеркнул, что сегодня принципиально нужно промотировать украинское искусство - и в мире, и в Украине.

После окончания выставки Козюка МХП планирует организовать показ совместной работы военных фотографов документалистов Влады и Константина Либеровых и Сергея Михальчука "Культура vs война", которая уже была представлена за границей и в разных городах Украины.

В МХП подчеркнули, что корпоративная культура компании предусматривает предоставление сотрудникам центрального офиса и в регионах доступа к культурным продуктам. Например, в регионах проводят небольшие концерты в рамках тура лидера группы Kozak System Ивана Леньо "Поем ради победы". В регионах также реализуется национальный проект "Кино во имя победы" и другие проекты.

В Киеве офис МХП также становится культурным пространством, ведь компания организует творческие встречи, показ разных фильмов и мастер-классы. Так МХП формирует корпоративную ценность, чтобы офис был удобным местом для работы и вдохновения. В частности, такой подход улучшает эффективность и лояльность. Особенно это важно во время большой войны, поэтому МХП делает такие проекты прямо в офисе.