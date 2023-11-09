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Офис MХП как центр культурной жизни. Зачем в компании начали устраивать художественные выставки
Первопроходцем стал художник Владимир Козюк со своим видением классических украинских архетипов “Хата під стріхою. Осінь”, “Хата під стріхою. Зима”, “Хата під стріхою. Весна, а также картины, где изображены украинские женщины: “Енергія сонця”, “Енергія води” и другие.
30 октября 2023 года в киевском офисе МХП открылась выставка картин украинского художника Владимира Козюка "Искусство через осознание". Delo.ua посетило мероприятие и рассказывает, зачем одна из крупнейших компаний Украины решила превращать свой центральный офис в временный выставочный центр.
Владимир Козюк – народный художник Украины, фотограф, коллекционер, краевед, меценат и коллекционер древностей – родом из Винничины.
Творческий путь Козюка длится более 23 лет - именно в 2000 году у Козюка была первая персональная выставка. За это время он создал около 200 картин. Владимир говорит, что работ было больше, но некоторые казались художнику неудачными, несовершенными, поэтому он просто уничтожал их.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В творчестве на протяжении всей жизни Владимир Козюк отдан одному жанру – пейзажу. Пишет деревенские избы в Винницкой области, и перуанские вершины Мачу Пикчу, тихие берега краев, где проходило детство и бурные стремянки заморских рек.
Лишь изредка Козюк изменяет пейзажам. Пишет портреты, но и те – исключительно женщин.
- Президент Украины Виктор Ющенко.
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Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко.
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Поэтесса Анна Чубач.
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Актер и режиссер Богдан Бенюк.
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Актриса Ольга Сумская.
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Владелец холдинга МХП Юрий Косюк.
Некоторые работы, как и положено настоящему художнику, пишет по нескольку лет, например, одна из картин, представленных на выставке в центральном офисе МХП, создавалась 10 лет. Некоторые работы он переписывал несколько раз.
Выставка "Искусство через осознание" в центральном офисе МХП насчитывает 12 картин.
Все они, как и положено, четко отражают творческое кредо пейзажиста, но акценты на этот раз фокусируются на сельском украинском доме и портретах украинок. Среди них было немало работ, в центре которых - украинские дома и украинские женщины.
Козюк не первый из украинских художников, исследующих образ сельского дома как украинский архетип. Александр Довженко, Василий Симоненко, Олесь Гончар, Андрей Малышко – это лишь небольшой перечень – так или иначе исследовали образ дома и рефлексировали на эту тему в своих произведениях. Но это – словесные формы. Козюк же избрал другой путь – он создает визуальные образы.
Художник убежден - сельский украинский дом это неотъемлемая составляющая национальной культуры. Это место где начинается и кончается жизнь.
Собственно, это и было главной целью выставки, на которую собралось большинство работников компании МХП — от высшего руководства до работников разных департаментов.
"МХП помог организовать выставку, а также напечатать каталог, чтобы представить меня и картины. Я думаю, что мы продолжим сотрудничество, чтобы помогать Вооруженным силам Украины и пропагандировать украинскую культуру. Я очень благодарю Юрия Косюка (основатель и СЕО компании МХП. — Ред.)", - говорит Козюк.
Присутствовавший на выставке основатель и СЕО компании МХП Юрий Косюк, заверил гостей выставки, что подобные события будут проходить и дальше и подчеркнул, что сегодня принципиально нужно промотировать украинское искусство - и в мире, и в Украине.
После окончания выставки Козюка МХП планирует организовать показ совместной работы военных фотографов документалистов Влады и Константина Либеровых и Сергея Михальчука "Культура vs война", которая уже была представлена за границей и в разных городах Украины.
В МХП подчеркнули, что корпоративная культура компании предусматривает предоставление сотрудникам центрального офиса и в регионах доступа к культурным продуктам. Например, в регионах проводят небольшие концерты в рамках тура лидера группы Kozak System Ивана Леньо "Поем ради победы". В регионах также реализуется национальный проект "Кино во имя победы" и другие проекты.
В Киеве офис МХП также становится культурным пространством, ведь компания организует творческие встречи, показ разных фильмов и мастер-классы. Так МХП формирует корпоративную ценность, чтобы офис был удобным местом для работы и вдохновения. В частности, такой подход улучшает эффективность и лояльность. Особенно это важно во время большой войны, поэтому МХП делает такие проекты прямо в офисе.