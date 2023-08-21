Уникальный украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

Кинокомпания FILMS DIVISION представляет тизер фильма "Мы были рекрутами", посвященном воинам 3-й отдельной штурмовой бригады. Новая лента режиссера Любомира Левицкого повествует о пути рекрута с позывным "Журналист" с полигона на "решающую битву", заодно знакомя зрителей с жизнью и воинами знаменитой бригады.

Меценатом фильма стала украинская компания FAVBET, которая системно поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, снабжая армию транспортными средствами, современными дронами и оборудованием.

"Мы были рекрутами" - кино в жанре документари, объединяющего художественный рассказ и документальные кадры, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач. В центре сюжета — 19-летний юноша с позывным "Журналист", который принимает решение стать в ряды ВСУ, чтобы "ворваться в решающую битву" вместо того, чтобы оставаться "тем, от кого ничего не зависит".

Смотрите первый тизер фильма здесь: https://youtu.be/0xn32QtrTNE?si=fwoV7lhfIrE7C4or

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен ребят, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и закулисье реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым стала документальная короткометражка "Иди за мной".