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Унікальний український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

Унікальний український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

Кінокомпанія FILMS DIVISION презентує тизер фільму “Ми були рекрутами”, присвяченому воїнам 3-ї окремої штурмової бригади. Нова стрічка режисера Любомира Левицького оповідає шлях рекрута з позивним “Журналіст” з полігону на "вирішальну битву", заразом знайомлячи глядачів із життям та воїнами знаменитої бригади.

Меценатом фільму стала українська компанія FAVBET, яка системно підтримує ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення, забезпечуючи армію транспортними засобами, сучасними дронами та обладнанням.

Фото 2 — Унікальний український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

"Ми були рекрутами" — кіно в жанрі документарі, що поєднує художню розповідь та документальні кадри, багато з яких були зняті штурмовиками та розвідниками підрозділу безпосередньо під час виконання бойових завдань. В центрі сюжету — 19-річний юнак з позивним "Журналіст", що приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоб "увірватись у вирішальну битву" замість залишатись "тим, від кого нічого не залежить".

Дивіться перший тизер фільму тут: https://youtu.be/0xn32QtrTNE?si=fwoV7lhfIrE7C4or 

Особиста історія молодого воїна тісно переплітається з історією самої бригади, досліджуючи мотивацію сотень хлопців та дівчат, що готові ризикувати життям заради свободи мільйонів українців. Для глядачів це буде глибоке занурення в характери справжніх воїнів, їхню філософію та за лаштунки реальних буднів бойового підрозділу, сповнених виснажливої підготовки, запеклих боїв, а також щирого гумору та безумовної віри у перемогу світла над темрявою.

Фото 3 — Унікальний український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

Це другий фільм Любомира Левицького в документальному жанрі, присвячений повномасштабній війні. Першим стала документальна короткометражка "Йди за мною". 