В Україні остаточно скасували необхідність прокатних посвідчень для показу фільмів

Кабінет міністрів затвердив положення про Державний реєстр фільмів, водночас скасувавши положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою №1315 від 17 серпня 1998 року.

Як повідомляють Державне агентство з питань кіно, представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство економіки, таке рішення було ухвалено 10 жовтня на виконання закону про медіа.

Ним, зокрема, задля імплементації європейських норм у сфері аудіовізуальної реклами було внесено відповідні зміни до закону про кінематографію, які набули чинності ще 31 березня.

До цього підприємці, які працюють у галузі розповсюдження та демонстрації кінострічок, мали додатково отримувати прокатні посвідчення, натомість тепер для цього достатньо буде внести кінострічку до Державного реєстру фільмів.

Затверджене урядом положення встановлює порядок внесення фільмів українського, іноземного та спільного виробництва до зазначеного реєстру, а також порядок його ведення.

Скасувати ж положення про прокатне посвідчення рекомендувала міжвідомча робоча група з дерегуляції бізнесу. До неї, нагадаємо, входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби.

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