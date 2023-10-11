В Украине окончательно отменили необходимость прокатных удостоверений для показа фильмов

Кабинет министров утвердил положение о Государственном реестре фильмов, отменив положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденное постановлением №1315 от 17 августа 1998 года.

Как сообщают Государственное агентство по вопросам кино, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство экономики, такое решение было принято 10 октября во исполнение закона о медиа.

Им, в частности, для имплементации европейских норм в сфере аудиовизуальной рекламы были внесены соответствующие изменения в закон о кинематографии, которые вступили в силу еще 31 марта.

Ранее предприниматели, работающие в области распространения и демонстрации кинолент, должны были дополнительно получать прокатные удостоверения, теперь же для этого достаточно будет внести киноленту в Государственный реестр фильмов.

Утвержденное правительством положение устанавливает порядок внесения фильмов украинского, иностранного и совместного производства в указанный реестр, а также порядок его ведения.

Отменить же положение о прокатном удостоверении рекомендовала межведомственная рабочая группа по дерегуляции бизнеса. В нее, напомним, входят представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, а также Государственной регуляторной службы.

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