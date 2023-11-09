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Офіс MХП як осередок культурного життя. Навіщо в компанії почали влаштовувати мистецькі виставки
Першопрохідцем став митець Володимир Козюк зі своїм баченням класичних українських архетипів “Хата під стріхою. Осінь”, “Хата під стріхою. Зима”, “Хата під стріхою. Весна”, а також картини, де зображені українські жінки: “Енергія сонця”, “Енергія води” та інші.
30 жовтня 2023 року в київському офісі МХП відкрилася виставка картин українського митця Володимира Козюка “Мистецтво через усвідомлення”. Delo.ua відвідало захід та розповідає, навіщо одна з найбільших компаній України вирішила перетворювати свій центральний офіс на тимчасовий виставковий центр.
Володимир Козюк — народний художник України, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат і колекціонер старожитностей — родом з Вінничини.
Творчий шлях Козюка триває уже понад 23 роки - саме у 2000 році у Козюка була перша персональна виставка. За цей час він створив майже 200 картин. Володимир каже, що робіт було більше, але деякі здавалися художнику невдалими, недосконалими, тому він їх просто знищував.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В творчості протягом усього життя Володимир Козюк відданий одному жанру — пейзажу. Пише сільські хати на Вінничині, і перуанські вершини Мачу Пікчу, тихі береги країв, де минало дитинство і бурхливі стрімнини заморських річок.
Лише зрідка Козюк “зраджує” пейзажам. Пише портрети, але й ті - виключно жінок.
- Президент України Віктор Ющенко.
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Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко.
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Поетеса Ганна Чубач.
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Актор та режисер Богдан Бенюк.
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Актриса Ольга Сумська.
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Власник холдингу МХП Юрій Косюк.
Деякі роботи, як і належить справжньому митцю, пише по кілька років, наприклад, одна з картин, представлених на виставці у центральному офісі МХП, створювалася 10 років. Деякі роботи він переписував декілька разів.
Виставка “Мистецтво через усвідомлення” у центральному офісі МХП налічує 12 картин.
Всі вони, як і належить, чітко відображають творче кредо пейзажиста, але акценти цього разу фокусуються на сільській українській хаті та портретах українок. Серед них було чимало робіт в центрі яких - українські хати та українські жінки.
Козюк не перший з українських митців, які досліджують образ сільської хати як український архетип. Олександр Довженко, Василь Симоненко, Олесь Гончар, Андрій Малишко - це лише невеликий перелік – так чи інакше досліджували образ оселі та рефлексували на цю тему у своїх творах. Але то - словесні форми. Козюк же обрав інший шлях - він створює візуальні образи.
Художник переконаний - сільська українська хата це невідʼємна складова національної культури. Це місце де починається і закінчується життя.
Власне це і було головною метою виставки на яку зібралася більшість працівників компанії МХП — від вищого керівництва до працівників різних департаментів.
"МХП допоміг організувати виставку, а також надрукувати каталог, щоб представити мене і картини. Я думаю, що ми продовжимо співпрацю, щоб допомагати Збройним силам України та пропагувати українську культуру. Я дуже дякую Юрію Косюку (засновник та директор компанії МХП. — Ред.)", - каже Козюк.
Присутній на виставці засновник та СЕО компанії МХП Юрій Косюк, запевнив гостей виставки, що подібні події будуть відбуватися й надалі і наголосив, що сьогодні принципово потрібно промотувати українське мистецтво - і у світі, і в Україні.
Після закінчення виставки Козюка МХП планує організувати показ спільної роботи військових фотографів документалістів Влади й Костянтина Ліберових і Сергія Михальчука "Культура vs війна", яка вже була представлена за кордоном та у різних містах України.
В МХП підкреслили, що корпоративна культура компанії передбачає надання співробітникам центрального офісу і у регіонах доступу до культурних продуктів. Наприклад, в регіонах проводять невеликі концерти в рамках туру лідера гурту Kozak System Івана Леньо "Співаємо заради перемоги". В регіонах також реалізовується національний проєкт "Кіно заради перемоги" та інші проєкти.
У Києві офіс МХП також стає культурним простором, адже компанія організує творчі зустрічі, показ різних фільмів і майстер-класи. Так МХП формує корпоративну цінність, щоб офіс був комфортним місцем для роботи і натхнення. Зокрема, такий підхід покращує ефективність, лояльність. Особливо це важливо під час великої війни, тому МХП робить такі проєкти прямо в офісі.