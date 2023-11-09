Офіс MХП як осередок культурного життя. Навіщо в компанії почали влаштовувати мистецькі виставки

Першопрохідцем став митець Володимир Козюк зі своїм баченням класичних українських архетипів “Хата під стріхою. Осінь”, “Хата під стріхою. Зима”, “Хата під стріхою. Весна”, а також картини, де зображені українські жінки: “Енергія сонця”, “Енергія води” та інші.

30 жовтня 2023 року в київському офісі МХП відкрилася виставка картин українського митця Володимира Козюка “Мистецтво через усвідомлення”. Delo.ua відвідало захід та розповідає, навіщо одна з найбільших компаній України вирішила перетворювати свій центральний офіс на тимчасовий виставковий центр.

Володимир Козюк — народний художник України, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат і колекціонер старожитностей — родом з Вінничини.

Художник Володимир Козюк. Фото: прес-служба МХП

Творчий шлях Козюка триває уже понад 23 роки - саме у 2000 році у Козюка була перша персональна виставка. За цей час він створив майже 200 картин. Володимир каже, що робіт було більше, але деякі здавалися художнику невдалими, недосконалими, тому він їх просто знищував.

В творчості протягом усього життя Володимир Козюк відданий одному жанру — пейзажу. Пише сільські хати на Вінничині, і перуанські вершини Мачу Пікчу, тихі береги країв, де минало дитинство і бурхливі стрімнини заморських річок.

Картина "Хата під стріхою. Осінь". Фото: прес-служба МХП

Лише зрідка Козюк “зраджує” пейзажам. Пише портрети, але й ті - виключно жінок.

Портрети українських жінок. Фото: прес-служба МХП

Президент України Віктор Ющенко. Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко.

Поетеса Ганна Чубач.

Актор та режисер Богдан Бенюк.

Актриса Ольга Сумська.

Власник холдингу МХП Юрій Косюк.

Відомі українці, в чиїх колекціях є роботи Володимира Козюка (Приховати)

Деякі роботи, як і належить справжньому митцю, пише по кілька років, наприклад, одна з картин, представлених на виставці у центральному офісі МХП, створювалася 10 років. Деякі роботи він переписував декілька разів.

"Хата під стріхою” була представлена на найбільших форумах і виставках, зокрема в імператорському палаці Китаю. Я єдиний європеєць, який виставив картину в імператорському палаці. Володимир Козюк Художник

Виставка “Мистецтво через усвідомлення” у центральному офісі МХП налічує 12 картин.

Всі вони, як і належить, чітко відображають творче кредо пейзажиста, але акценти цього разу фокусуються на сільській українській хаті та портретах українок. Серед них було чимало робіт в центрі яких - українські хати та українські жінки.

Козюк не перший з українських митців, які досліджують образ сільської хати як український архетип. Олександр Довженко, Василь Симоненко, Олесь Гончар, Андрій Малишко - це лише невеликий перелік – так чи інакше досліджували образ оселі та рефлексували на цю тему у своїх творах. Але то - словесні форми. Козюк же обрав інший шлях - він створює візуальні образи.

Художник переконаний - сільська українська хата це невідʼємна складова національної культури. Це місце де починається і закінчується життя.

Після повномасштабного вторгнення багато українців задумалися про своє коріння та культуру і моя задача як митця допомогти їм віднайти себе. Володимир Козюк Художник

Власне це і було головною метою виставки на яку зібралася більшість працівників компанії МХП — від вищого керівництва до працівників різних департаментів.

"МХП допоміг організувати виставку, а також надрукувати каталог, щоб представити мене і картини. Я думаю, що ми продовжимо співпрацю, щоб допомагати Збройним силам України та пропагувати українську культуру. Я дуже дякую Юрію Косюку (засновник та директор компанії МХП. — Ред.)", - каже Козюк.

Присутній на виставці засновник та СЕО компанії МХП Юрій Косюк, запевнив гостей виставки, що подібні події будуть відбуватися й надалі і наголосив, що сьогодні принципово потрібно промотувати українське мистецтво - і у світі, і в Україні.

Після закінчення виставки Козюка МХП планує організувати показ спільної роботи військових фотографів документалістів Влади й Костянтина Ліберових і Сергія Михальчука "Культура vs війна", яка вже була представлена за кордоном та у різних містах України.

В МХП підкреслили, що корпоративна культура компанії передбачає надання співробітникам центрального офісу і у регіонах доступу до культурних продуктів. Наприклад, в регіонах проводять невеликі концерти в рамках туру лідера гурту Kozak System Івана Леньо "Співаємо заради перемоги". В регіонах також реалізовується національний проєкт "Кіно заради перемоги" та інші проєкти.

У Києві офіс МХП також стає культурним простором, адже компанія організує творчі зустрічі, показ різних фільмів і майстер-класи. Так МХП формує корпоративну цінність, щоб офіс був комфортним місцем для роботи і натхнення. Зокрема, такий підхід покращує ефективність, лояльність. Особливо це важливо під час великої війни, тому МХП робить такі проєкти прямо в офісі.