"Нам нужно защищать свою идентичность - свой книжный рынок", - Виктор Круглов, СЕО издательства "Ранок"

25 лет назад в Харькове было создано издательство "Ранок". За четверть века им изданы миллионы экземпляров книг и учебных пособий, а количество наименований учебно-методической литературы перевалило за семь тысяч. Издательство первым в Украине приступило к использованию электронных приложений в учебниках. В преддверии юбилея Delo.ua встретилось с СЕО издательства "Ранок" Виктором Кругловым и расспросило как полномасштабная война повлияла на издательское дело; какими должны быть книги о войне; о современных технологиях в издательстве и многом другом.

Часто сейчас посещаете выставки? На них сейчас есть интерес к украинской литературе?

Украина наконец-то появилась в ментальности европейцев: еще 5-10 лет назад ее вообще не видели, хотя Украине, как государству, уже 30 лет. Это происходило в том числе потому, что было мало культурных событий. Например, россия очень четко понимает важность театральных представлений, перфомансов, участия в книжных и культурных событиях. По всему миру они вкладывали сумасшедшие средства, чтобы считаться неким центром культуры. К сожалению, Украина не могла себе этого позволить, и сейчас, разумеется, большое любопытство к нашей стране. Нам главное – не потерять это любопытство. Сейчас у нас просят книги с биографией президента Владимира Зеленского, о быте украинцев и т.д. Интерес увеличивается, поэтому важно это превратить в тенденцию, потому что есть много вещей, созданных украинцами, которые россия присвоила себе - от музыки и визуального искусства до произведений украинских писателей.

Какую цель для себя как издателя вы ставили, посещая выставку во Франкфурте?

Основная цель поездки на выставку для издательства «Ранок» – продажа лицензий зарубежным партнерам на перевод наших книг. Обычно перед выставкой идет тщательная подготовка. Мы контактируем с литературными агентствами и агентами, посылаем им каталоги. Уже на выставке договариваемся пообщаться, налаживаем персональные отношения, но одного появления на выставке маловато.

Мы подписали контракты с 6 странами, включая Болгарию и Польшу. США приобрели права на книгу "Призрак Киева". Это наилучший результат за несколько прошлых лет. Сегодня вдвое больше продается лицензий, чем до войны. Но я не доволен, потому что хочется, чтобы права на перевод украинских книг покупали 30-60 стран.

Издательство "Ранок" является членом Европейской ассоциации издателей учебного контента (European Educational Publishers Group), поэтому на выставке было много издателей, которых я лично знаю. В начале полномасштабной войны в Украине эти издатели спрашивали, как они могут помочь нашему издательству, нашим людям. Мы предоставили им единый банковский счет Нацбанка Украины, на который они перечисляли средства в поддержку нашего государства. Тогда только за несколько недель удалось собрать более 50 тысяч евро.

Что обусловило увеличение продаж лицензий? Это была ваша стратегия или это произошло органично? Как вы вообще переформатировали бизнес во время войны?

С одной стороны, это был фокус, потому что когда началась война, книжный рынок рухнул. В последнюю неделю февраля и в марте продаж почти не было, потому что людям было не до книг. Мы понимали, что можем как-нибудь продержаться как раз на продаже лицензий.

С другой стороны, Украина не сходила с первых полос прессы, интерес к украинским продуктам повысился. Некоторые покупали лицензии для того, чтобы поддержать наших издателей. К примеру, американские коллеги, которые приобрели лицензию на "Призрак Киева".

Прибыли, кроме продаж лицензии, в марте у нас не было совсем, свои книги просто раздавали. Основной состав издательства был в Харькове, и я понимал, что лучше раздать книги детям, сидящим в бомбоубежищах, чтобы хоть как-то их развлечь. А продажа лицензий была возможностью поддержать наших людей материально. Ибо средств на счета издательства в конце февраля и марте совсем не поступало. На второй день войны мы перечислили все налоги на год вперед, чтобы поддержать ВСУ, поэтому продажи лицензий фактически спасли издательство, когда мы сидели без денег.

То есть, уже в марте вы начали действовать?

Издательство "Ранок" - это составляющая издательской корпорации "Ранок". Уже 10 марта мы возобновили обучение в школе онлайн. Учителя школы "Ранок", которым я очень благодарен, по бомбоубежищу начали вести онлайн-уроки. Мы смогли спасти наши серверы, перевели обучение в дистанционный формат, подключили детей и не только учеников школы, но и детей наших знакомых и друзей. Приглашали всех, кого знали.

В марте договорились с зарубежными коллегами о печати наших учебников и книг за границей для украинских детей. Передали им бесплатно файлы, которые удалось спасти. Это, в частности, коллеги из Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, которые печатали и раздавали книги украинским детям, вынужденным стать беженцами. В общей сложности договорились с коллегами из всего Европейского Союза — 18 стран. Мы хотели, чтобы они на своих сайтах разместили все наши учебники, потому что в ЕС придирчиво относятся к авторскому праву. Да, маленькие украинцы, которые ходили в школы Германии или Финляндии, не имели права просто пользоваться какими-либо учебными материалами. А мы легально подписали соглашения, бесплатно предоставили материалы. Были сотни тысяч загрузок наших учебников. Это все сделали именно в марте, когда мало кто думал о таких вещах, а это было очень важно для детей и родителей. Ведь сначала было непонятно, как будут учиться дети, особенно в первые месяцы.

О некоторых вещах по информационному сопротивлению врагу могу рассказать уже после войны. Хочу сказать, что ни один сотрудник издательства не оставался в стороне.

Как вы построили свою работу?

Это уникальная ситуация, когда мы почти год работали полностью онлайн. Еще раньше у нас были настроены процессы для такой работы. Вся информация хранилась в облаке, у нас был резервный канал и доступ к интернету. Кроме того, понимали, что никто не будет отменять первое сентября, так что в марте продолжали делать новые учебники на следующий учебный год. Некоторые сотрудники сидели в бомбоубежищах и редактировали будущие учебники по новой программе Новой украинской школы (НУШ). Я очень благодарен нашей команде, которая понимала, что все равно детям нужно учиться.

Уже 10 марта мы возобновили обучение в школе онлайн. Учителя школы "Утро", которым я очень благодарен, по бомбоубежищу начали вести онлайн-уроки. Мы смогли спасти наши серверы, перевели обучение в дистанционный формат, подключили детей и не только учеников школы "Утро", но и детей наших знакомых и друзей. Приглашали всех, кого знали Виктор Круглов СЕО издательства "Ранок"

Выпускали учебники за свой счет. Государство не заплатило за учебники пятых классов, но мы выложили их в свободный доступ и создали платформу «Обучение без границ» с цифровыми учебниками и видео и тестами. Нам было очень приятно, что даже с оккупированных территорий – Мелитополя, Энергодара – учителя благодарили за возможность подключиться онлайн, чтобы обучать детей по украинским учебникам. Я считаю, что эти учителя – герои, потому что мы понимаем, к чему это могло привести.

Что случилось с вашим производством?

Мы эвакуировали и распределили часть материалов и книги между несколькими складами для безопасности. Наш логистический центр в Харькове был сильно поврежден из-за обстрелов. Команде «Ранок» удалось выстроить непрерывную логистику так, что иногда заказчики удивлялись, как мы так быстро доставляем книги даже во время блекаутов.

Часть материалов нам удалось вывезти на Запад Украины, где мы запустили производство в Калуше. Однако некоторое количество станков и материалов осталось в Харькове, так что когда ситуация наладилась, мы начали печатать книги и там. Во-первых, полиграфическое оборудование так просто не перевезешь, потому что оно весит десятки тонн. Во-вторых, это большой промежуток времени, поэтому для себя мы решили: разбомбят предприятие — значит, разбомбят, а пока есть возможность работать — будем работать. В-третьих, для нас было важно печататься именно в Харькове.

В марте договорились с зарубежными коллегами о печати наших учебников и книг за границей для украинских детей. Передали им бесплатно файлы, которые удалось спасти. Это, в частности, коллеги из Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, которые печатали и раздавали книги украинским детям, вынужденным стать беженцами. Виктор Круглов СЕО издательства "Ранок"

На склад дважды были прилеты, были мощные обстрелы нашего логистического центра, где хранилось несколько миллионов книг. Для безопасности наших сотрудников мы по железной дороге вывозили книги и распределили их по Украине. Сейчас книги хранятся на пяти складах – в Киеве, Луцке, Львове, Калуше, Коломые и Харькове. Их мы завели в единую компьютерную систему и постоянно перемещаем между складами. Если один склад повредят, мы все равно сможем работать и выполнять заказы.

Я поражен, что книги, хоть и сильно выросли в цене, но пользуются спросом в Украине.

Добавлю, что с апреля 2022 года команда "Ранок" сфокусировалась на экспорте книг, ведь многие соотечественники уехали. Задались целью экспортировать не менее 100 тысяч книг за границу и даже перевыполнили этот план.

Вы самостоятельно вышли на розничные сети за границей или они вас нашли?

Многие наши сотрудники уехали за границу и сейчас находятся почти во всех европейских странах. Они и занялись этим поиском: общались с библиотеками, дистрибьюторами книг, книжными сетями, предлагая наши книги.

В том числе благодаря нам в библиотеках стали появляться полочки именно с украинскими книгами. Сейчас есть проблема, в частности, в немецких библиотеках, где украинские книги стоят рядом с книгами российских издательств. Нам приходится объяснять, что Украина – это отдельная страна. Хотя, похоже, за год войны до европейцев это дошло. Раньше они действительно считали, что Украина и Россия — это одно и то же.

Что вам, учитывая 25-летний опыт ведения бизнеса, помогло во время войны? Какие новые навыки и новый опыт вы приобрели за этот год?

После того, как мы пережили первый год полномасштабного вторжения, нам уже ничего не страшно. Если раньше казался опасным ковид, то сейчас мы понимаем, что после войны можем ничего не бояться. Во время войны у меня укрепилась вера в команду "Ранок" и то, что мы все можем сделать. В том, что именно из украинцев и украинок состоит страна. В первые дни войны многое зависело именно от граждан, а не от власти. Не знаю такого человека, который не пошел бы в территориальную оборону или ВСУ, который не начал бы волонтерить или донатить. У меня нет знакомых, которые стояли бы в стороне. Это вера не только в команду, но и во всю украинскую нацию. Пожалуй, россияне такое никогда не поймут.

Второй урок: в любых сложных ситуациях следует искать возможности. Мы, к примеру, заключили новые экспортные контракты. Благодаря дистанционной работе, наработали новые модели и понимаем, что после войны можно будет отказаться от части офисных помещений. Любые трудности придают силы и возможности.

Третье: всегда нужно оставаться человеком и быть на позитиве, потому что от внутреннего состояния многое зависит. Это, пожалуй, уникальные вещи, относящиеся не только к книжному бизнесу.

Я понимаю, что нам нужно защищать свою идентичность, свой книжный рынок. Десять лет назад 80% продаваемых в Украине книг были от российских издательств. Примерно 70-80% рынка принадлежало либо российским издательствам, либо аффилированным структурам, которые открывались в Украине. Если не защищать свой рынок, то не будет движения вперед.

В прошлом году был принят закон (№6287) о том, что должны предоставляться сертификаты для покупки украинских книг, а государство должно поддерживать книжные магазины, не выдерживающие безумных арендных выплат. Это распространенная европейская практика, когда часть аренды покрывает государство, чтобы существовали книжные магазины, потому что, с одной стороны, это бизнес, а с другой — основа государства и национальной идентичности. Государство без книг – государство без будущего. От книг зависят и образование, и наука, и развитие технологий, и представленность страны в мире.

Яркий пример: в странах с крупнейшими экономиками мира Британии, Германии, Китае выдают более 100 тысяч наименований в год. Чем больше книг будут издавать в Украине, тем сильнее будет экономика. Некоторые могут сказать, что наоборот, но, думаю, здесь все связано. Издание книг предопределяет не только развитие экономики, но и культуры, развитие кино и т.д.

На самом деле, США руководит миром не только благодаря военной силе, но и американской литературе и кино. Все свои нарративы можно легко распространить через фильмы, но половина голливудских лент снимали по книгам. Не будет книжной инфраструктуры – не будет людей, которые смогут написать сценарий.

Вы продали права The Guardian, и в Британии будет упоминаться Украина. Вновь Украина появляется в ментальной карте европейцев. Раньше я говорил, что Украину раньше просто не видели. Как можно быть объективным, если о нас не знают? Поэтому книжное дело и другие креативные индустрии очень важны в современном мире.

Заметили ли вы в течение этого года, что к вам стали больше или меньше обращаться с предложениями издать книги?

Нам очень много присылают рукописи, но статистику не проводили. По-видимому, какое-то время люди были шокированы, была пауза, а потом стали посылать рукописи с описанием реальных событий. Наши коллеги издательства "Фабула", входящие в издательскую группу "Ранок", издали уже и шпионский роман "Таймер войны. Долгий комендантский час" Андрея Кокотюхи, где автора консультировали специалисты из ГУР. Книга Владимира Вятровича “Наша столетняя. Короткие очерки о долгой войне” уже выдержала три тиража. В обществе сегодня запрос на украинских авторов повысился. Запрос на книги об украинской истории, персоналиях и т.д. Как и спрос на все украинское, резко увеличился. Это классно, ведь это и рост нашей экономики, потому что украинская экономика живет и работает в основном как сервисная экономика.

В комментарии "Суспільному" вы сказали, что издали две книги о войне, но сейчас это приостановили. Насколько это сейчас соответствует действительности и есть ли спрос на книги о войне, когда их нужно издавать? Нужно ли издавать на Западе книги о войне в Украине?

Для Запада у нас есть несколько книг о войне, на которые мы продаем права. На весь мир стала знаменитая книга Екатерины Тихозорой "Дом". История о мальчике, вынужденном покинуть свой дом из-за войны, уже издана в Италии и Словакии.

Книги, описывающие ужасы войны, должны быть, это документалистика, нонфикшн. Но сейчас, как мне кажется, нужно издавать более оптимистичные книги. Например, в книге "Таймер войны. Долгий комендантский час" финал оптимистичный, все хорошо заканчивается. Такие книги нужно издавать. Если опять же сравнить с Голливудом, там герой всегда побеждает зло, а у нас почему-то (это еще из классики идет) плач стоит, отверженный народ, бедная украинская женщина и т.д. Да, сложно, но нужно не плакать, а показывать положительные нарративы, показывать, чем мы можем гордиться, потому что постоянно плакать – это неправильно.

Наверное, поэтому Россия и напала на Украину, потому что не ожидала такого сопротивления. Никто не решился бы напасть на маленькую Швейцарию или Израиль, потому что знает, что там каждая женщина и мужчина возьмут оружие в руки и пойдут на войну. Хотя Швейцария по сравнению с Украиной очень маленькая. Так что и нам нужно такие позитивные нарративы продвигать. Это для нас такая сознательная позиция, что если о войне, то положительно, где мы побеждаем.

Мы помогаем 5-й отдельной Слобожанской бригаде, которая защищает Харьков, и мне очень приятно, что воины читают книги даже сейчас, но они попросили меня дарить книги не о войне. Мне кажется, если писать о войне, то чуть позже после победы, когда можно будет посмотреть на это со стороны.

Для Запада мы больше должны рассказывать и показывать привлекательность Украины, инвестиционную привлекательность. Война закончится, и нам очень важно, чтобы сюда приходили зарубежные инвесторы не как в разбомбленную страну, а как в большие возможности.

Мне понравилась ваша история с книгой "Мавка. Лесная песня", где вы соединили цифровые инструменты и сделали из книги проект. Вы думали, что книга должна оставить цифровой след. Эта тенденция, которую вы проследили с этой цифровой книгой, сейчас трансформировалась? Вы продолжаете думать по этому направлению или только с этой книгой так получилось?

Мы постоянно экспериментируем. Мы уже привыкли, что книги в супермаркетах продаются, а 20 лет назад я уговаривал менеджеров продуктовых магазинов, чтобы они взяли книги. Они тогда удивлялись, как можно книги разместить рядом со, скажем, солеными огурцами. Я говорил, что можно, потому что покупатели те же. Известна статистика, что женщины покупают книги, и все должно быть в одном месте. Это первое, что мы сделали, потом добились, чтобы книги продавали на заправках. Я бы поспорил, выгодно ли это, но мы экспериментируем. Или вот учебники, например, всегда печатались в твердом переплете, а мы первые сделали учебники большого европейского формата в мягкой обложке для меньшего веса. Мы первые в Украине сделали учебники по QR-коду. Это уже стандарт, и в прошлом году Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон об образовании, что все учебники должны быть с электронным приложением, а мы это ввели еще восемь лет назад.

Мир меняется быстрее, чем мы думаем, очевидно, что в то же время меняется и книга. Мы думаем о стратегии на ближайшие годы. Один из путей стратегии, что мы уже все книги издавать с электронными приложениями. Это может быть аудио и другие электронные вещи. Думаем, как сделать детские книги еще с диджитал-компонентом.

Впервые в Украине мы издали книгу "Хочу на Марс", созданную с помощью искусственного интеллекта. И текст, и иллюстрации полностью созданы нейросетью. Часть людей была за издательство книг таким образом, часть против. Мы запустили этот эксперимент, потому что хотели посмотреть, как оно будет. У нейросетей невероятное будущее, особенно для учебной литературы. Представьте, что для обучения детей чтению это лучший инструмент, потому что он никогда не устает, может постоянно отвечать на вопросы ребенка. Искусственный интеллект имеет идеальную орфографию, поэтому мы сейчас думаем, как подключить нейросеть к будущим учебникам.

"Хотя нам и 25 лет, но мы инновационное издательство, потому что без этого нельзя двигаться вперед", - Виктор Круглов

Кстати, это может быть одним из направлений развития художественной литературы, когда сюжет меняется по твоему желанию, то есть как в жизни, где не бывает чего-то однозначного. Так и в литературе можно сделать, чтобы по желанию читателя сюжет развивался по этой ветке или другой. В учебниках точно можно сделать так, чтобы обучающий контент мог подстраиваться под уровень знаний учащегося, то есть создать персонализированный учебник. Это все можно сейчас делать, невероятные возможности открываются с развитием нейросетей, мы с этим экспериментируем.

Это не будущее, а настоящее. К примеру, мы сейчас делаем медиатеку обучающих фильмов: договорились с британскими партнерами, чтобы они предоставили свои фильмы для наших детей. Более тысячи фильмов перевели и пишем аннотации, это занимает много времени, поэтому задействовали искусственный интеллект, который просматривает видеофрагменты и готовит аннотацию, а затем редактор редактирует — и аннотация готова. Это экономит кучу времени. Понятно, что человек все равно должен посмотреть, но базу можно создавать с помощью нейросети.

Хоть нам и 25 лет, но мы инновационное издательство, потому что без этого нельзя двигаться вперед. Как говорил автор книг "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Льюис Кэрролл: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-нибудь попасть, нужно бежать хотя бы вдвое быстрее!".

Хочу добавить, команда "Ранок" очень благодарна ВСУ, которые дают возможность нам работать ради будущего наших детей. Из издательской корпорации "Ранок" двадцать три воина защищают нашу землю. Мы все молимся о них и верим в Победу! Всё будет Украина!