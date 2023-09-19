Новый год испытаний: как предотвратить отток кадров и поддержать персонал в сложное время

В 2022 году у компании значительно увеличилось количество людей по разным позициям. Мы искали разных специалистов, нам удалось найти именно тех людей, которые подходят нам по ценностям. Когда началась полномасштабная война, миллионы людей покинули страну или переехали в более безопасные города. Это привело к оттоку кадров на рынке труда, особенно квалифицированных специалистов. Проанализировав ситуацию на рынке труда, мы поняли, что у компании появилась новая задача – сохранить команду.

Работа HR во время войны

Учитывая мои наблюдения, хочу выделить три вызова, с которыми мы столкнулись во время войны.

Удержать персонал . Мы увидели тенденцию, когда сотрудники, оставшиеся в компании в течение 2022 года, продолжают работать. С первых дней масштабной войны мы помогали сотрудникам с релокацией, не сокращали штат и зарплату, нанимали психологов, оказывавших помощь персоналу, обеспечили рабочие места генератором и интернетом. Наша компания смогла сохранить персонал, потому что сотрудники увидели поддержку, финансовую стабильность и дальнейшее развитие, несмотря на сложную ситуацию в стране.

На основе тенденции, когда сотрудник не покидает надежную компанию, будет формироваться портрет поисковика в течение 2023 года. На это нужно будет обратить внимание другим компаниям, которые будут искать сотрудников в 2023 году, ведь это очень трудный год для поиска талантов.

На основе тенденции, когда сотрудник не покидает надежную компанию, будет формироваться портрет поисковика в течение 2023 года.

Усилить коммуникацию. Вопросы, которыми беспокоятся сотрудники, и их переживания стали другими. Если раньше сотрудники в основном спрашивали о мотивации, бонусах, повышении зарплаты, то теперь у них много вопросов, связанных с войной. Многие спрашивают, есть ли у компании связь с РФ, работали ли мы со страной-агрессором и т.д. Также люди спрашивают, как мы реагировали на вызовы в первые месяцы масштабной войны, как быстро выходим на коммуникацию с работниками, если есть такой запрос. Во время блекаутов у нас начали спрашивать, наши ли офисы с генератором и интернетом. На все эти вопросы нужно быть готовым честно и открыто ответить.

Увидев такой запрос со стороны персонала, мы усилили коммуникацию с сотрудниками и стали еще откровеннее. Когда что-то происходит в стране, мы сразу рассказываем, какие у нас есть сценарии реагирования. Наши сотрудники знают, что мы можем релокировать их в безопасное место и обеспечить всем необходимым.

Поддержка и развитие персонала. Многие украинцы переехали в ЕС и США и уже смогли там трудоустроиться. В основном это квалифицированные кадры, начавшие работать в иностранных компаниях. У них нет желания возвращаться в украинскую компанию. И это тоже вызов: Украина потеряла много высококвалифицированных специалистов, поэтому найти нужных людей будет еще труднее.

Поэтому наша компания поддерживает сотрудников не только финансово и морально, но продолжает вкладываться в развитие людей. Мы ввели образовательный проект по корпоративному украинскому и английскому языкам, чтобы наш персонал мог усилить знания. Мы также ввели курсы медицинской помощи и радиационной безопасности. Наконец получили от сотрудников положительный фидбек.

Наши сотрудники знают, что мы можем релокировать их в безопасное место и обеспечить всем необходимым.

Также мы заметили, что некоторым трудно настроиться на работу по разным причинам. Кто-то переживает из-за обстрелов, а кто-то был истощен, потому что работал, а в свободное время помогал людям. Поэтому с апреля мы начали сотрудничать с психологами, услугой которых каждый сотрудник мог пользоваться. Летом спрос на помощь психологов увеличился. Поэтому мы организовали дополнительную лекцию о выгорании и как быстро восстановить свой ресурс. так мы получили множество положительных отзывов от персонала, которым помогли эти программы.

Новый год борьбы и вызовов

Мы понимаем, что с приходом нового года будут новые вызовы и испытания. В компании мы продолжим прозрачную коммуникацию, чтобы сотрудники ощущали нашу поддержку. Это один из инструментов, благодаря которому бизнес может удержать и поддержать специалистов в сложное время.

Также мы убеждены, что нужно внедрять разные образовательные проекты, чтобы люди могли развиваться, отвлекаться от плохих новостей и продолжали жить. Поэтому мы будем развивать свои образовательные проекты и повышать квалификацию сотрудников, чтобы дальше делать ротацию внутри коллектива.

В этом году у HR будет много вызовов – от поддержки до просмотра бенефитов. Компаниям нужно еще больше развивать бренд работодателя, ведь поисковики все больше обращают на него внимание. Компании, которым требуются квалифицированные специалисты, будут много инвестировать в развитие бренда работодателя.