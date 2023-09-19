Новий рік випробувань: як запобігти відтоку кадрів та підтримати персонал у складний час

У 2022 році у компанії значно збільшилася кількість людей за різними позиціями. Ми шукали різних спеціалістів, нам вдалося знайти саме тих людей, які підходять нам за цінностями. Коли розпочалася повномасштабна війна, мільйони людей покинули країну або переїхали у безпечніші міста. Це призвело до відтоку кадрів на ринку праці, особливо кваліфікованих спеціалістів. Проаналізувавши ситуацію на ринку праці, ми зрозуміли, що у компанії з’явилося нове завдання — зберегти команду.

Робота HR під час війни

Зважаючи на мої спостереження, хочу виділити три виклики, з якими ми зіткнулися під час війни.

Утримати персонал. Ми побачили тенденцію, коли співробітники, які залишились у компанії протягом 2022 року, продовжують працювати. Від перших днів масштабної війни ми допомагали співробітникам з релокацією, не скорочували штат та зарплату, наймали психологів, які надавали допомогу персоналу, забезпечили робочі місця генератором та інтернетом тощо. Наша компанія змогла зберегти персонал, тому що співробітники побачили підтримку, фінансову стабільність та подальший розвиток, попри складну ситуацію у країні.

На основі тенденції, коли співробітник не залишає надійну компанію, буде формуватися портрет пошукача протягом 2023 року. На це треба буде звернути увагу іншим компаніям, які шукатимуть співробітників у 2023-му, адже це дуже важкий рік для пошуку талантів.

На основі тенденції, коли співробітник не залишає надійну компанію, буде формуватися портрет пошукача протягом 2023 року

Посилити комунікацію. Питання, якими переймаються співробітники, та їхні переживання стали іншими. Якщо раніше співробітники здебільшого запитували про мотивацію, бонуси, підвищення зарплати, то тепер у них багато запитань, пов’язаних із війною. Багато хто запитує, чи є у компанії зв’язок з РФ, чи працювали ми з країною-агресором тощо. Також люди запитують, як ми реагували на виклики у перші місяці масштабної війни, як швидко виходимо на комунікацію з працівниками, якщо є такий запит тощо. Під час блекаутів у нас почали запитувати, чи наші офіси з генератором та інтернетом. На всі ці запитання треба бути готовим відповісти чесно і відкрито.

Побачивши такий запит з боку персоналу, ми посилили комунікацію зі співробітниками й стали ще більш відвертими. Коли щось трапляється в країні, ми одразу розповідаємо, які у нас є сценарії реагування. Наші співробітники знають, що ми можемо релокувати їх у безпечне місце та забезпечити усім необхідним.

Підтримка та розвиток персоналу. Багато українців переїхали у ЄС та США і вже змогли там працевлаштуватись. Здебільшого це кваліфіковані кадри, які почали працювати в іноземних компаніях. У них немає бажання повертатись працювати в українську компанію. І це теж виклик: Україна втратила багато висококваліфікованих спеціалістів, тому знайти потрібних людей буде ще важче.

Тому наша компанія підтримує співробітників не тільки фінансово та морально, а й продовжуємо вкладатися у розвиток людей. Ми запровадили освітній проєкт із корпоративної української та англійської мови, щоб наш персонал міг посилити знання. Також ми запровадили курси медичної допомоги та радіаційної безпеки. Врешті отримали від співробітників позитивний фідбек.

Наші співробітники знають, що ми можемо релокувати їх у безпечне місце та забезпечити усім необхідним.

Також ми помітили, що декому важко налаштуватись на роботу з різних причин. Хтось переживає через обстріли, а хтось був виснажений, тому що працював, а у вільний час допомагав людям. Тому від квітня ми почали співпрацювати з психологами, послугою яких кожен співробітник міг скористатися. Влітку попит на допомогу психологів збільшився. Тому ми організували додаткову лекцію про вигорання та як швидко відновити свій ресурс. так ми отримали багато позитивних відгуків від персоналу, яким допомогли ці програми.

Новий рік боротьби та викликів

Ми розуміємо, що з приходом у новому році будуть нові виклики й випробування. У компанії ми продовжимо прозору комунікацію, щоб співробітники відчували нашу підтримку. Це один з інструментів, завдяки якому бізнес може утримати спеціалістів та підтримати їх у складний час.

Також ми переконані, що треба впроваджувати різні освітні проєкти, щоб люди могли розвиватись, відволікатися від поганих новин і продовжували жити. Тому ми будемо розвивати свої освітні проєкти та підвищувати кваліфікацію співробітників, щоб надалі робити ротацію всередині колективу.

Цього року у HR буде багато викликів — від підтримки до перегляду бенефітів. Компаніям потрібно ще більше розвивати бренд роботодавця, адже пошукачі дедалі більше звертають на нього увагу. Компанії, яким потрібні кваліфіковані спеціалісти, будуть багато інвестувати у розвиток бренду роботодавця.