Первый полуфинал "Евровидения": где будет трансляция, как голосовать и у кого какие шансы

Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", в котором примет участие и украинская группа Kalush Orchestra.

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Всего же из 17 песен будет отобрано 10, которые пройдут в финал, который состоится 14 мая. Другая десятка участников будет отобрана в ходе второго полуфинала 12 мая.

Однако конкуренция в четверг будет выше, поскольку соревноваться будут 18 номеров (в первом же полуфинале должна была также участвовать Россия, однако ее выгнали с конкурса еще до определения ею своего участника по причине полномасштабного вторжения ее войск в Украину).

Начаться шоу должно в 22:00. Украинская телетрансляция будет идти на общественном телеканале "UA:Культура". Комментировать его будет бессменный ведущий Тимур Мирошниченко, который более 15 лет является украинским "голосом Евровидения". За его работой можно будет наблюдать в прямом эфире из комментаторской студии на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Также концерт можно будет послушать на втором канале Украинского радио (радио "Проминь"), однако комментаторами выступать будут две пары ведущих: Анна Заклецкая и Дмитрий Захарченко, а также Саша Франко и Евгений Павлюковский.

Кроме того, Евровидение-2022 можно будет смотреть на Facebook-странице конкурса, на сайте "Суспільне Культура" и на сайте "Суспільне Євробачення". Помимо этого, конкурс традиционно транслируется на своем официальном YouTube-канале.

Поскольку в первом полуфинале участвует и Украина, голосовать за ту или иную песню (кроме украинской) можно будет с украинских мобильных номеров. Кроме стран-участниц, полуфинала, голосовать будут и Франция с Италией, входящие в "большую пятерку" проходящих в финал автоматически.

Для голосования необходимо отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером соответствующего участника. Отправить с одного номера можно будет максимум 20 SMS. Стоимость отправки каждого составляет 5,31 гривны.

По данным на сайте Eurovisionworld на утро 10 мая, букмекеры практически гарантированно ставят на проход в финал представителей Украины, Греции, Норвегии и Нидерландов. Наименьшие же шансы - у музыкантов из Болгарии и Словении.

В целом до проведения полуфиналов, исходя из средних коэффициентов букмекерских ставок, с рекордной вероятностью в 49% победу в финале должны получить Kalush Orchestra. Кроме того шанс победить в 11% есть у представителей Италии, 10% - Великобритании, 8% - Швеции.

Напомним, что к участию Kalush Orchestra в Евровидении-2022 организаторы прошедшего в феврале украинского отбора пришли не сразу, поскольку победил на нем не этот коллектив, а певица Алина Паш. Однако та, как оказалось, подала организаторам фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году, о котором заявляла еще в 2019 году, но наличие которого противоречило правилам допуска к отбору. Из-за этого они постфактум исключили ее из участников конкурса и, соответственно, отменили ее победу, после обратившись именно к Kalush Orchestra с предложением о представлении Украины.