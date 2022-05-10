Перший півфінал "Євробачення": де буде трансляція, як голосувати та у кого які шанси

У вівторок, 10 травня, в італійському Турині пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якому візьме участь і український гурт Kalush Orchestra.

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Всього ж із 17 пісень буде відібрано 10, які пройдуть у фінал, що відбудеться 14 травня. Іншу десятку учасників буде відібрано в ході другого півфіналу 12 травня.

Проте конкуренція у четвер буде вищою, оскільки змагатися будуть 18 номерів (у першому ж півфіналі мала також брати участь Росія, однак її вигнали з конкурсу ще до визначення нею свого учасника - через повномасштабне вторгнення її військ в Україну).

Початися шоу має о 22:00. Українська телетрансляція проходитиме на громадському телеканалі "UA:Культура". Коментуватиме його незмінний ведучий Тимур Мірошниченко, який понад 15 років є українським "голосом Євробачення". За його роботою можна буде спостерігати у прямому ефірі із коментаторської студії на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Також концерт можна буде послухати на другому каналі Українського радіо (радіо "Промінь"), проте коментаторами виступатимуть дві пари ведучих: Анна Заклецька та Дмитро Захарченко, а також Саша Франко та Євген Павлюковський.

Крім того, Євробачення-2022 можна буде дивитися на Facebook-сторінці конкурсу, на сайті "Суспільне Культура" та на сайті "Суспільне Євробачення". Крім цього конкурс традиційно транслюється на своєму офіційному YouTube-каналі.

Оскільки у першому півфіналі бере участь і Україна, голосувати за ту чи іншу пісню (крім української) можна буде з українських мобільних номерів. Окрім країн-учасниць, півфіналу, голосуватимуть і Франція з Італією, що входять до "великої п'ятірки", що проходить у фінал автоматично.

Для голосування необхідно буде надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером відповідного учасника. Надіслати з одного номера можна максимум 20 SMS. Вартість відправлення кожного складає 5,31 гривні.

За даними на сайті Eurovisionworld на ранок 10 травня, букмекери практично гарантовано ставлять на прохід у фінал представників України, Греції, Норвегії та Нідерландів. Найменші ж шанси – у музикантів із Болгарії та Словенії.

Загалом до проведення півфіналів, виходячи із середніх коефіцієнтів букмекерських ставок, із рекордною ймовірністю у 49% перемогу у фіналі має отримати Kalush Orchestra. Крім того, шанс перемогти у 11% є в представників Італії, 10% - Великобританії, 8% - Швеції.

Нагадаємо, що до участі Kalush Orchestra в Євробаченні-2022 організатори українського відбору, що пройшов у лютому, прийшли не одразу, оскільки переміг на ньому не цей колектив, а співачка Аліна Паш. Проте та, як виявилося, подала організаторам фальшиву довідку про законність свого візиту до Криму у 2015 році, про яку заявляла ще у 2019 році, але наявність якого суперечила правилам допуску до відбору. Через це вони постфактум виключили її з учасників конкурсу і, відповідно, скасували її перемогу, після цього звернувшись саме до Kalush Orchestra з пропозицією про представлення України.