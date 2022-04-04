Разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси

Компания Wargaming, разработчик World of Tanks и других популярных военных игр, объявила об уходе из России и Беларуси.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming.

Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, в компании ожидают значительных убытков в результате такого решения.

"Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода наши продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем", — подчеркнули в компании.

Сообщается, что Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. Компания пообещала предоставить максимально возможное выходное пособие и поддержку сотрудникам, которых затронут изменения.

"Несмотря на всю масштабность этого решения, в Wargaming уверены в будущем нашего бизнеса и стремятся предоставлять поклонникам качественные игры", — отметили в компании.