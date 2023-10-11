Два брата скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

"За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. Там одного из них назначили водителем конвойной группы, другого - инспектором дорожно-патрульной службы", - отметили в СБУ.

Как сообщают правоохранители, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

"По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины", - подчеркнули в СБУ.

Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

"По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам", - подчеркнули в СБУ.

Полученные сведения рашисты использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были ранены.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц)", - отметили в СБУ. .

Кроме того, преступные действия Владимира Мамон дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории РФ, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 9 местных жителей, среди них – 3 детей. 60 человек получили ранения разной степени тяжести.