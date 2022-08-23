Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат

Правоохранительные органы разоблачили две преступные организации, которые под видом оформления соцвыплат от е-поддержки украли у граждан 10 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным следствия, мошенники распространяли фишинговые ссылки под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, е-поддержки.

"Для получения обещанных социальных выплат граждане вводили по фишинговым ссылкам свои персональные данные и данные банковских карт. Участники преступной организации, получая доступ к счетам потерпевших, осуществляли из них перечисление средств, в том числе кредитных", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Предварительно, преступники обокрали 150 человек. Одна из двух преступных группировок украла деньги граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать военнослужащим ВСУ.

Правоохранительные органы провели более 40 обысков по всей территории Украины. Имущество участников преступных организаций арестовали, чтобы в дальнейшем возместить ущерб потерпевшим.

В настоящее время девять участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве (по ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Ранее украинцев предупреждали о мошенниках, которые маскируются под банки и предлагают "получить соцвыплаты". Если данные платежной карты были ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, украинцам советуют немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.