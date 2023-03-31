Организовывает пытки в Херсонской области. Экс-главу СБУ времен Януковича будут судить по 4 статьям

В Украине будут судить бывшего руководителя Службы безопасности Александра Якименко, который возглавил карательный орган РФ на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Якименко был главой СБУ во времена президентства Виктора Януковича. По данным следствия, с 2014 года экс-чиновник прятался в РФ, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину начал помогать оккупантам.

Он стал руководителем оккупационной "службы безопасности" в Херсонской области. Как отмечают украинские правоохранители, на этой должности он организует массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.

"Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам - пытают электрическим током, не дают воду и пищу, а также имитируют расстрел потерпевших. Таким образом из них пытаются "выбивать" признание в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию", - говорится в сообщении.

В ряды оккупационного органа Якименко лично привлек еще восемь лиц, которые участвуют в пытках людей.

Отмечается, что экс-председателя СБУ будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также по этим статьям квалифицированы действия восьми подельников фигуранта.

Обвиняемых объявили в розыск. В настоящее время продолжаются меры по их привлечению к ответственности.

Напомним, недавно в Херсоне сообщили о подозрении в госизмене и троим работникам оккупационного исправительного учреждения. Супружеская пара молодых инспекторов и их коллега после полномасштабного вторжения РФ пошли работать на окупантов.