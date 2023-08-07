Размещал публикации в поддержку оккупантов. Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ (МП) проведет 5 лет за решеткой

По материалам Службы безопасности Украины засудили еще одного митрополита УПЦ (МП) – главу Тульчинской епархии в Винницкой области. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Суд признал виновным митрополита по:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Клирик УПЦ МП получил 5 лет лишения свободы.

В чем подозревают главу Тульчинской епархии УПЦ МП

Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Он на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Обыски в УПЦ (МП) и первые приговоры

Ранее СБУ провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

В мае по материалам СБУ районный суд города Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

А в июле на основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности, осужден послушник Почаевской Успенской лавры, оправдывавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества.