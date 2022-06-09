Россияне рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля - СБУ

Российские оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже придумали новый термин: "разминирование естественным путем".

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Об этом сообщает СБУ, ссылаясь на информацию из перехваченных телефонных разговоров.

"Обсуждался вроде бы момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем или на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", - говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспий".

Он уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей:

"Тор" (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя исходила инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".

Как сообщают правоохранители, механизм - то есть, где содержать и кормить "рабочую силу", чтобы она помогала его кровожадной "Родине".

Напомним, в Мариуполе оккупанты возобновили водоснабжение, однако очень много воды утекает на улицы, образуя огромные лужи, в которых моются люди, что угрожает распространению инфекций из-за высокой температуры.

Вместе с тем, местные жители вынуждены стоять в очередях за гуманитаркой в вони, которая доносится от переполненного трупами морга.