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Россияне рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля - СБУ
Российские оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже придумали новый термин: "разминирование естественным путем".
Об этом сообщает СБУ, ссылаясь на информацию из перехваченных телефонных разговоров.
"Обсуждался вроде бы момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем или на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", - говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспий".
Он уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей:Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тор" (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя исходила инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".
Как сообщают правоохранители, механизм - то есть, где содержать и кормить "рабочую силу", чтобы она помогала его кровожадной "Родине".
Напомним, в Мариуполе оккупанты возобновили водоснабжение, однако очень много воды утекает на улицы, образуя огромные лужи, в которых моются люди, что угрожает распространению инфекций из-за высокой температуры.
Вместе с тем, местные жители вынуждены стоять в очередях за гуманитаркой в вони, которая доносится от переполненного трупами морга.