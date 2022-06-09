Росіяни розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля - СБУ

Російські окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: "розмінування природним шляхом".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє СБУ, посилаючись на інформацію із перехоплених телефонних розмов.

"Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя", – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним "Каспій".

Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади:

"Тор" (співробітник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… наше керівництво продублювало коменданту області, всі в курсі. Головне – механізм продумати".

Як повідомляють правоохоронці, механізм - тобто де утримувати і як годувати "робочу силу", щоб вона допомагала його кровожерливій "Батьківщині".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти відновили водопостачання, проте дуже багато води витікає на вулиці, утворюючи величезні калюжі, у яких миються люди, що загрожує розповсюдженню інфекцій через високу температуру.

Разом з тим, місцеві жителі вимушені стояти у чергах за гуманітаркою у смороді, який доноситься від переповненого трупами моргу.