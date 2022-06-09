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Росіяни розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля - СБУ
Російські окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: "розмінування природним шляхом".
Про це повідомляє СБУ, посилаючись на інформацію із перехоплених телефонних розмов.
"Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя", – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним "Каспій".
Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади:Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тор" (співробітник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… наше керівництво продублювало коменданту області, всі в курсі. Головне – механізм продумати".
Як повідомляють правоохоронці, механізм - тобто де утримувати і як годувати "робочу силу", щоб вона допомагала його кровожерливій "Батьківщині".
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти відновили водопостачання, проте дуже багато води витікає на вулиці, утворюючи величезні калюжі, у яких миються люди, що загрожує розповсюдженню інфекцій через високу температуру.
Разом з тим, місцеві жителі вимушені стояти у чергах за гуманітаркою у смороді, який доноситься від переповненого трупами моргу.