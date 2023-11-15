САП настаивает на аресте главы Тернопольского облсовета, подозреваемого в коррупции

Прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, подозреваемому в коррупции.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него следователем после внесения залога.

"Кроме того, неявка указанного подозреваемого на судебное заседание 25 октября 2023 привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без присутствия подозреваемого невозможно проводить судебное разбирательство и рассматривать ходатайство", - подчеркнули в САП.

Учитывая это, прокурор настаивает на применении к Головко более строгой меры пресечения – содержании под стражей, а также взыскании в доход государства залога, который был внесен подозреваемым – более 805 тысяч грн.

Напомним, 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации при получении взятки.

Чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

При этом Михаил Головко внес залог и 3 июля вернулся на работу.

Он настаивает на том, что подозрение во взятке – "полный маразм, абсурд и провокация", поскольку областной совет "уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету".