СБУ и ГБР разоблачили наркогруппировку, действовавшую в Днепре под "крышей" райуправления полиции (ФОТО)

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований по материалам департамента внутренней безопасности Нацполиции нейтрализовали в Днепропетровской области преступную организацию, специализировавшуюся на массовом сбыте психотропных веществ.

Как сообщают СБУ и ГБР, деятельность группировки координировали четыре должностных лица одного из районных управлений полиции в этом регионе. Злоумышленники наладили продажу оптовых и розничных партий метамфетамина, а их продажу осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона. Установлено, что организатором деятельности является житель Днепра, привлекший к незаконному бизнесу свою жену.

Кроме того, злоумышленники обустроили "стационарный пункт" по сбыту запрещенных веществ на одной из городских станций технического обслуживания автомобилей.

Там была обустроена специальная комната, где все желающие могли не только купить дозу, но и сразу приобрести товар. Стоила такая услуга 750 гривен за одну дозу. Таким образом организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 миллиона гривен прибыли.

В ходе масштабной спецоперации в Днепре были задержаны девять участников преступной организации, включая четырех упомянутых правоохранителей.

Прошло 35 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов, в которых изъяты черновые записи, мобильные телефоны, ноутбуки и более 50 расфасованных упаковок с наркотиками.

Всем задержанным сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, приобретении и сбыте наркотических веществ, организации места для употребления наркотиков (части 1, 2, 3 статьи 255; части 2, 3, 5 статьи 27, часть 4 статьи 28, часть 3 статьи 307; а также часть 2 статьи 317 Уголовного кодекса).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе по установлению каналов поставки запрещенных веществ.

Мероприятия по разоблачению наркосиндиката проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области совместно с ГБР, подразделением внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В свою очередь, как уточняют в полиции, следственные действия 18 июня были проведены в Днепровском районном управлении полиции Днепропетровской области. Руководитель и заместитель начальника райуправления уже отстранены от исполнения обязанностей, а в дальнейшем будет принято решение об их пребывании на должностях.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

По факту причастности полицейских к противоправным действиям главная инспекция проводит служебное расследование. Кроме того, руководство Нацполиции инициировало полный аудит деятельности криминального блока Днепровского райуправления, в том числе каждый оперативный сотрудник пройдет исследование на полиграфе.