Создал агентурную сеть в Украине и готовил теракты: сотрудник ФСБ приговорен к 15 годам тюрьмы

Российского шпиона, который, находясь в РФ, создал агентурную сеть в Украине, приговорили к 15 годам лишения свободы. Злоумышленником является кадровый сотрудник управления ФСБ в Красноярском крае Иванченко Александр Юрьевич.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что Иванченко готовил теракты против сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины. Делал это через нескольких агентов, которыми руководил лично.

Так, в 2017 году Александр Иванченко завербовал киевлянина и после нескольких "тестовых" задач "законсервировал" его.

В начале полномасштабного вторжения РФ сотрудник ФСБ "активировал" своего агента и дал ему указание прибыть в Черновицкую область. Там предатель должен был установить и передать агрессору локации железнодорожных узлов и логистических складов, задействованных для временного базирования и перемещения украинских войск на фронт.

Развединформация нужна была российским оккупантам для осуществления серии взрывов на инфраструктурных объектах Буковины.

Служба безопасности сработала на опережение и задержала вражеского агента в начале 2023 года.

Кроме того, сотрудник ФСБ собирал информацию и из прифронтовых районов Украины. Особенно интересовали его точные координаты мест дислокации подразделений Службы безопасности и отдельного полка специального назначения "Азов", но и в этом случае СБУ заблокировала все попытки российского шпиона получить нужную ему информацию.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж) и назначил 15 лет лишения свободы.

Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности перехватила разговоры агентов ФСБ, готовивших в Запорожье теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на юге.