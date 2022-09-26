В Одессе поймали трех членов банды умершего "вора в законе" "Антимоса", терроризировавшей бизнес (ФОТО)

Служба безопасности Украины в результате спецоперации в Одессе нейтрализовала мощную преступную группировку так называемого “сухумско-кутаисского клана”, в том числе задержали и действующего сотрудника одного из региональных правоохранительных органов.

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Как указывают в спецслужбе, деятельность всей банды координировал один из влиятельных представителей криминального мира - "вор в законе" Антимоз Кухилава по прозвищу "Антимос".

Из-за внесения в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны, ему был запрещен въезд в Украину, и он руководил преступной деятельностью с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно скончался.

Отмечается, что злоумышленники терроризировали жителей юга Украины и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение. Незаконно полученные таким образом деньги они использовали для наполнения "воровой кассы" и поддержки осужденных приспешников в местах лишения свободы.

Кроме того, как указывает СБУ, лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние на территорию причерноморского региона. Для этого они запугивали людей и совершали на них разбойные нападения с особой жестокостью.

По данным следствия, в состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что злоумышленники пытались выбить 200 тысяч долларов из одесского предпринимателя. В ходе оперативной комбинации сотрудники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения центра спецопераций "А" предотвратили разбой, задокументировали преступные действия группировки и задержали трех активных участников.

Судя по опубликованным фото, задержание произошло на углу улиц Нежинской и Спиридоновской в центре города. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили реактивную противотанковую гранату, пистолет Макарова, боевую гранату Ф-1 и патроны к стрелковому оружию разного калибра. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц. Дело расследует Главное управление полиции в Одесской области, мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводило областное управление СБУ при процессуальном руководстве Приморской окружной прокуратуры Одессы.

Отметим, что Кухилава, как сообщали на днях СМИ, скончался 15 сентября в возрасте 65 лет в больнице в турецкой Анталии.