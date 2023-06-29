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За более чем 800 тыс. грн залога: главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи
Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко освободили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат чиновника Александр Тананакин в комментарии "Суспільному".
Он отметил, что за Головко внесли залог. Когда состоится следующее судебное заседание – неизвестно.
"Об этом еще рано говорить", – сказал адвокат.
Напомним, в понедельник, 26 июня, НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской областной военно-гражданской администрации на получении взятки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, должностные лица требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
Позже Высший антикоррупционный суд арестовал Головко на 60 суток с альтернативой внесения залога в 805 200 гривен.
Предполагалось, что в случае внесения залога чиновник будет обязан:
- прибывать в суд по каждому требованию;
- не уезжать за пределы города;
- не общаться с другими подозреваемыми;
- сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронный браслет.
Под стражу с альтернативой залога в более 800 тыс. грн взяли и двух других подозреваемых по делу.