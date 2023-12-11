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Завладение аэропортом "Одесса". Суд заочно арестовал экс-мера города
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о завладении аэропортом областного центра. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Соответствующее ходатайство подавали детективы Национального антикоррупционного бюро, а согласовал прокурор САП.
Отмечается, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
Как известно, в настоящее время Костусев находится в розыске.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Аэропорт Одесса: детали дела
В конце августа НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.
Как установило следствие, схему организовали в 2011 году "два известных одесских бизнесмена". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% соответственно с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.
В НАБУ отмечали, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта действительно не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, из 2488 переданных единиц основных средств 535 были аэродромными объектами, которые обеспечивают безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.
О подозрении было сообщено бывшему городскому голове Одессы Алексею Костусеву, бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра Николаю Ильченко, директору ООО "Международный аэропорт "Одесса" Алексею Кочанову и двум бизнесменам, которых следствие считает соорганизаторами схемы, – Александру Грановскому и Борису Кауфману.