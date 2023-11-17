ВАКС отправил выпущенного ранее главу Тернопольского облсовета под домашний арест: залог ему уже не вернут

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 17 ноября сменил меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП: он просил снова применить к должностному лицу содержание под стражей, а также взыскать в доход государства залог, который был за него внесен. Последнее ходатайство ВАКС удовлетворил, так что деньги в сумме 805 тысяч гривен Головко уже не вернут.

Напомним, что председатель Тернопольского облсовета был арестован 28 июня с возможностью выхода под залог в упомянутом размере. Он этот залог внес и 3 июля вернулся на работу, однако, как заявили в САП, после этого неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него судом.

В чем подозревают Головко

Национальное антикоррупционное бюро 26 июня сообщило о подозрении Головко и двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации, разоблаченным на вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера.

По данным следствия, чиновники "настоятельно просили" его предоставить более 2,4 миллиона гривен за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов областным коммунальным предприятием, а также за оплату задолженности ОВА перед частной компанией за работы, которые уже выполнены и были приняты еще в прошлом году.

На них в НАБУ пожаловался бизнесмен, который также занимался волонтерской деятельностью и помогал силам обороны Украины. Задержали чиновников "на горячем" сразу после получения части оговоренных средств в сумме более 600 тысяч гривен.

Отметим также, что Головко является представителем партии "Всеукраинское объединение "Свобода" и, в частности, публично поддерживает свою соратницу и экс-коллегу по фракции в Верховной Раде VII созыва Ирину Фарион, которая систематически привлекает общественное внимание оскорбительными заявлениями о русскоязычных гражданах, а в последние дни стала фигуранткой расследования Службы безопасности Украины, после чего была уволена из университета "Львовская политехника", где преподавала с 1991 года.