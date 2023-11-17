ВАКС відправив відпущеного раніше голову Тернопільскої облради під домашній арешт: заставу йому вже не повернуть

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 17 листопада змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку на цілодобовий домашній арешт, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурора САП: він просив знову застосувати до посадовця тримання під вартою, а також стягнути в дохід держави заставу, яку було внесено за нього. Останнє клопотання ВАКС задовільнив, отже гроші в сумі 805 тисяч гривень Головку вже не повернуть.

Нагадаємо, що голову Тернопільської облради було заарештовано 28 червня з можливістю виходу під заставу в згаданому розмірі. Він цю заставу вніс і 3 липня повернувся на роботу, але, як заявили у САП, після цього неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього судом.

В чому підозрюють Головка

Національне антикорупційне бюро 26 червня повідомило про підозру Головку та двум заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких було викрито на вимаганні та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, чиновники "наполегливо просили" його надати понад 2,4 мільйона гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів обласним комунальним підприємством, а також за оплату заборгованісті ОВА перед приватним товариством за роботи, які вже виконані та були прийняті ще в минулому році.

На них в НАБУ поскаржився сам бізнесмен, який також займався волонтерською діяльністю та допомагав силам оборони України. Затримали чиновників "на гарячому" одразу після одержання частини обумовлених коштів у понад 600 тисяч гривень.

Зазначимо також, що Головко є представником партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та, зокрема, публічно підтримує свою соратницю та ексколегу по фракції у Верховній Раді VII скликання Ірину Фаріон, яка систематично привертає суспільну увагу принизливими заявами про російськомовних громадян, а останніми днями стала фігуранткою розслідування Служби безпеки України, після чого була звільнена з університету "Львівська політехніка", де викладала з 1991 року.