20-летние шапки-ушанки и 15-летнее зерно: Кабмин решил распродать невостребованное имущество из госрезерва

В Украине продадут на конкурсной основе невостребованное имущество, которое хранило Государственное агентство резерва и срок хранения которого истек. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 7 ноября.

В частности, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в госрезерв в начале 2000-х годов. Как напоминают в ведомстве, с 2017 года Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы, и шапки-ушанки новым требованиям уже не отвечали, а потому не были востребованы военными.

Также реализации подлежит зерно урожаев 2007-2018 годов, хранящееся на мощностях Госрезерва. В Минэкономики констатируют, что поскольку сроки хранения зерна госрезерва составляют всего два года, а со временем качество зерна все ухудшается и его стоимость уменьшается, промедление с продажей этого ресурса грозит государству большими убытками.

Кроме того, будет продано на конкурсной основе невостребованное моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также истекает. Это тоже должно сэкономить государственные средства, которые сегодня тратятся на хранение имущества, оказавшееся ненужным заказчикам даже в условиях войны.

"Вместо этого поступления от продаж позволят нам освежить и пополнить запасы Госрезерва. Будут приобретены материальные ценности по актуальной номенклатуре, отвечающей требованиям современности, потребностям государства и заказчиков", - отметил замминистра Игорь Фоменко.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, во вторник оно внесло соответствующие изменения в стратегию реформирования системы госрезерва до 2025 года и план мероприятий по ее реализации с учетом принятия в августе закона о реформе системы госрезерва.

В частности, продлен срок выполнения отдельных мероприятий по реализации этих документов, уточнены положения о внесении изменений в законодательство в части формирования обновленной номенклатуры материальных ценностей госрезерва по энергетическому, техническому, сырьевому, медицинскому и продовольственному направлениям. Терминология же стратегии и плана мероприятий обновлена в соответствии с терминологией нового закона.

Закон о реформе госрезерва

Отметим, что сам закон вступит в силу 16 декабря. Он, в частности, разграничивает понятия государственного материального и государственного мобилизационного резерва, внедряет новые принципы и направления формирования номенклатуры матценностей, четко прописывает полномочия Госрезерва и других ответственных органов.

Документом вводятся институты резервирования и ответственного хранения (в том числе за пределами страны), обязательное страхование матценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, предусматриваются международные банковские гарантии для хранения за границей.

Также внедряются механизмы своевременного освежения матценностей при необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией. Продажа матценностей государственного матрезерва по закону будет происходить исключительно на электронных аукционах.

Кроме того, вводится единый реестр государственных резервов, усиливается контроль за госрезервами и ответственность за нарушение соответствующего законодательства, в частности, условий договора на хранение.