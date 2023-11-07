20-річні шапки-вушанки та 15-річне зерно: Кабмін вирішив розпродати незатребуване майно з держрезерву

В Україні продадуть на конкурсних засадах незатребуване майно, яке зберігало Державне агентство резерву і термін зберігання якого закінчився. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 7 листопада.

Зокрема, на торгах будуть реалізовані шапки з штучного хутра для військовослужбовців, закладені до держрезерву на початку 2000-х років. Як нагадують у відомстві, з 2017 року Міністерство оборони запровадило нові правила носіння військової форми, і шапки-вушанки новим вимогам вже не відповідали, а тому не були затребувані військовими.

Також реалізації підлягає зерно врожаїв 2007-2018 років, що зберігається на потужностях Держрезерву. У Мінекономіки констатують, що оскільки визначені терміни зберігання зерна держрезерву становлять лише два роки, а з часом якість зерна дедалі погіршується і його вартість зменшується, зволікання з продажем цього ресурсу загрожує державі більшими збитками.

Окрім цього, буде реалізоване на конкурсних засадах незатребуване моторне масло М-63/10D, термін зберігання якого також завершується. Це теж має заощадити державні кошти, які сьогодні витрачаються на зберігання майна, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни.

"Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити та поповнити запаси Держрезерву. Будуть придбані матеріальні цінності з актуальної номенклатури, яка відповідає вимогам сучасності, потребам держави та замовників", - зазначив заступник міністра Ігор Фоменко.

Як уточнив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, той у вівторок вніс відповідні зміни до стратегії реформування системи держрезерву до 2025 року та плану заходів з її реалізації з огляду на прийняття в серпні закону про реформу системи держрезерву.

Зокрема, продовжено строк виконання окремих заходів з реалізації цих документів, уточнено положення щодо внесення змін до законодавства в частині формування оновленої номенклатури матеріальних цінностей держрезерву за енергетичним, технічним, сировинним, медичним та продовольчим напрямами. Термінологію ж стратегії та плану заходів оновлено у відповідності до термінології нового закону.

Закон про реформу держрезерву

Зазначимо, що сам закон набере чинності 16 грудня. Він, зокрема, розмежовує поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджує нові принципи та напрями формування номенклатури матцінностей, чітко прописує повноваження Держрезерву та інших відповідальних органів.

Документом запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в тому числі за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.

Також впроваджуються механізми своєчасного освіження матцінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією. Продаж матцінностей державного матеріального резерву згідно закону буде відбуватися виключно на електронних аукціонах.

Крім того, запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за держрезервами та відповідальність за порушення відповідного законодавства, зокрема умов договору зі збереження.