Агропредприятия Украины получили новые прицепы от USAID: для чего они нужны

Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" предоставил четырем агропредприятиям Украины 20 новых прицепов, что позволит ускорить сбор зерна, снизить транспортные расходы и увеличить объемы перевозок зерновых на 169 тысяч тонн в год.

Об этом сообщила пресс-служба USAID.

Ранее проект уже предоставил 38 прицепов для восьми других предприятий, что вместе с последними поставками составляет общее количество в 58 единиц.

Благодаря этому украинские аграрии смогут увеличить объемы перевозок зерна на 234,5 тысяч тонн в год, что значительно укрепит украинский агросектор и будет способствовать повышению продовольственной безопасности во всем мире.

USAID привлекла $510 млн в поддержку украинских агропроизводителей

Также USAID в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) за два года привлекло более $510 млн. от частного сектора и международных доноров в поддержку украинских агропроизводителей.

В целом правительство США вложило в эту инициативу $350 млн. AGRI-Украина, которая была начата в июле 2022 года, уже помогла более 14 тыс. украинских аграриев, что составляет 32% зарегистрированных в стране агропроизводителей, получить необходимые ресурсы, такие как семена, удобрения, средства защиты растений, доступ к складским помещениям и финансовым ресурсам.

Это позволило собрать урожаи и обеспечить дополнительный доход более чем в $90 млн благодаря увеличению производства кукурузы и подсолнечника на 430 тыс. тонн.

В мае USAID представила новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины в размере более 250 млн долларов.