Украина собрала три четверти ранних зерновых: какой ожидается урожай

В Украине полным ходом идет сбор ранних сельскохозяйственных культур и собрано 75% ранних культур. Ожидается, что общий объем урожая составит около 27 млн. тонн зерновых и 4 млн. тонн рапса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет "Интерфакс-Украина".

Высоцкий отметил, что около 60-65% собранного урожая планируется экспортировать, что составляет примерно 18-20 млн. тонн. На внутреннее потребление традиционно уйдет около 9-10 млн. тонн.

Темпы сбора в этом году значительно опережают показатели прошлого года. По состоянию на 29 июля 2024 года уже собрано 20 млн. тонн ранних зерновых, тогда как на аналогичную дату прошлого года было собрано лишь 11 млн. тонн.

"Благодаря возможности активно экспортировать морем и украинским зерновым коридором у нас фактически нет избытка переходных запасов с предыдущих лет. Излишки были экспортированы. План по сбору урожая совпадает с объемами элеваторных мощностей внутри государства", — сказал Высоцкий.

Он добавил, что погодные условия в разных регионах страны были неравномерными. На юго-востоке наблюдался дефицит осадков, что может привести к некоторому недобору урожая. На севере, западе и в некоторых центральных регионах было достаточно осадков, что обеспечило высокую урожайность.

Высоцкий также обратил внимание на риски, связанные с хранением зерна на прифронтовых территориях. Министерство обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить помощь в виде временных хранилищ для зерна.

Жара уменьшила урожай поздних культур

Аномальная жара, которая была в Украине почти весь июль , повлияла на урожай зерновых культур. Однако ее влияние не было критическим для ранних культур, хотя для поздних зерновых, таких как подсолнечник и жара соя стала опасной.

Высоцкий отметил, что размер негативного эффекта жары будет зависеть от погоды в последующие недели, потому что именно сейчас пик цветения, опыления и роста соответствующих культур.

"Но уже по состоянию на сегодняшний день эта жара действительно не позволит собрать рекордные показатели по кукурузе и подсолнечнику", — констатировал глава Минагрополитики.

Он также отметил, что динамика цен будет зависеть от инфляции и девальвации, поскольку это экспортно-ориентированные культуры.

"А какая будет ситуация окончательная уже с сентября, мы сможем сделать прогноз во второй половине августа. На сегодняшний день каких-то резких изменений цен на основании этого сбора (урожая) не предусматривается", — сказал Высоцкий.

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

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