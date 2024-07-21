В Украине может вырасти цена на гречку нового урожая

По прогнозам департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОВО, цены на гречку нового урожая в Украине могут вырасти. Это связано с несколькими факторами, влияющими на производство этой культуры.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на департамент агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОВА.

Согласно сообщению, в 2024 году посевные площади гречихи в Житомирской области, являющейся лидером по производству этой культуры в Украине, сократились на 5 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составляют 15,6 тыс. га. Это уменьшение обусловлено низкими закупочными ценами на гречку в предыдущем сезоне.

Погодные условия также влияют на урожай: из-за поздних заморозков посевная кампания началась с задержкой, а текущая аномальная жара может привести к преждевременному завершению вегетационного периода и снижению урожайности.

Несмотря на это, ожидаемое валовое производство гречихи в области составит около 18 тыс. тонн, что должно обеспечить потребности региона и позволит поставлять продукцию в другие части Украины и на экспорт.

Цены на гречку в последние годы значительно колебались. Если в 2022 году она стоила 23 805 грн. за тонну, то в 2023 году цена упала до 10 000 грн. за тонну, что привело к убыткам для производителей.

Эксперты прогнозируют, что цены на гречку урожая 2024 возрастут, хотя конкретный уровень будет определяться рыночными факторами. Это может быть положительной новостью для производителей, но потенциально приведет к увеличению расходов для потребителей.

Напомним, в этом году сеять гречку аграрии в Киевской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской и Черниговской областях начали 19 апреля.

В 2024 году урожай будет меньше

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

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