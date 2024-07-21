В Україні може зрости ціна на гречку нового урожаю

За прогнозами департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА, ціни на гречку нового врожаю в Україні можуть зрости. Це пов'язано з кількома факторами, які впливають на виробництво цієї культури.

Про це пише "Укрінформ" посилаючись на департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА.

Згідно з повідомленням, у 2024 році посівні площі гречки в Житомирській області, яка є лідером з виробництва цієї культури в Україні, скоротилися на 5 тис. га порівняно з минулим роком і становлять 15,6 тис. га. Це зменшення зумовлене низькими закупівельними цінами на гречку в попередньому сезоні.

Погодні умови також впливають на врожай: через пізні заморозки посівна кампанія розпочалася із затримкою, а поточна аномальна спека може призвести до передчасного завершення вегетаційного періоду та зниження врожайності.

Незважаючи на це, очікуване валове виробництво гречки в області складе близько 18 тис. тонн, що має забезпечити потреби регіону та дозволить постачати продукцію в інші частини України та на експорт.

Ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.

Експерти прогнозують, що ціни на гречку врожаю 2024 року зростуть, хоча конкретний рівень буде визначатися ринковими факторами. Це може бути позитивною новиною для виробників, але потенційно призведе до збільшення витрат для споживачів.

Нагадаємо, цього року сіяти гречку аграрії на Київщині, Миколаївщині, Одещині, Хмельниччині, Херсонщині і Чернігівщині розпочали 19 квітня.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

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