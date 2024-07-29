Україна зібрала три чверті ранніх зернових: який очікується врожай

В Україні повним ходом йде збір ранніх сільськогосподарських культур і вже зібрано 75% ранніх культур. Очікується, що загальний обсяг врожаю складе близько 27 млн тонн зернових і 4 млн тонн ріпаку.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, пише "Інтерфакс-Україна".

Висоцький зазначив, що близько 60-65% зібраного врожаю планується експортувати, що становить приблизно 18-20 млн тонн. На внутрішнє споживання традиційно піде близько 9-10 млн тонн.

Темпи збору цього року значно випереджають минулорічні показники. Станом на 29 липня 2024 року вже зібрано 20 млн тонн ранніх зернових, тоді як на аналогічну дату минулого року було зібрано лише 11 млн тонн.

"Завдяки можливості активно експортувати морем та українським зерновим коридором ми фактично не маємо надлишку перехідних запасів із попередніх років. Надлишки були експортовані. План зі збору врожаю збігається з обсягами елеваторних потужностей всередині держави", - сказав Висоцький.

Він додав, що погодні умови в різних регіонах країни були нерівномірними. На південному сході спостерігався дефіцит опадів, що може призвести до деякого недобору врожаю. Натомість на півночі, заході та в деяких центральних регіонах було достатньо опадів, що забезпечило високу врожайність.

Висоцький також звернув увагу на ризики, пов'язані зі зберіганням зерна на прифронтових територіях. Міністерство звернулося до міжнародних партнерів з проханням надати допомогу у вигляді тимчасових сховищ для зерна.

Спека зменшила врожай пізніх культур

Аномальна спека, яки була в Україні майже весь липень вплинула на врожай зернових культур. Однак, її вплив не був критичним для ранніх культур, хоча для пізніх зернових, таких як соняшник та соя спека стала небезпечною.

Висоцький зауважив, що розмір негативного ефекту спеки залежатиме від погоди у наступні тижні, бо саме зараз пік цвітіння, запилення та зростання відповідних культур.

"Але вже станом на сьогодні ця спека справді не дозволить зібрати рекордні показники з кукурудзи та соняшника", - констатував очільник Мінагрополітики.

Він також зазначив, що динаміка цін залежатиме від інфляції та девальвації, оскільки це експортно-орієнтовані культури.

"А яка буде ситуація остаточна вже з вересня, ми зможемо зробити прогноз у другій половині серпня. На сьогодні якихось різких змін цін на підставі цього збору (врожаю) не передбачається", - сказав Висоцький.

Раніше в Мінагрополітики прогнозували, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

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