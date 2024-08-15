Агропідприємства України отримали нові причепи від USAID: для чого вони потрібні

Проєкт USAID "Економічна підтримка України" надав чотирьом агропідприємствам України 20 нових причепів, що дозволить їм пришвидшити збір зерна, знизити транспортні витрати та збільшити обсяги перевезень зернових на 169 тисяч тонн на рік.

Про це повідомила пресслужба USAID.

Раніше проєкт вже надав 38 причепів для восьми інших підприємств, що разом із останнім постачанням складає загальну кількість у 58 одиниць.

Завдяки цьому українські аграрії зможуть збільшити обсяги перевезень зерна на 234,5 тисячі тонн на рік, що значно зміцнить український агросектор та сприятиме підвищенню продовольчої безпеки в усьому світі.

USAID залучило $510 млн на підтримку українських агровиробників

Також USAID у рамках Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) за два роки залучило понад $510 млн від приватного сектору та міжнародних донорів на підтримку українських агровиробників.

Загалом уряд США вклав у цю ініціативу $350 млн. AGRI-Україна, яка була започаткована у липні 2022 року, вже допомогла понад 14 тис. українських аграріїв, що складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників, отримати необхідні ресурси, такі як насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських приміщень і фінансових ресурсів.

Це дозволило зібрати врожаї і забезпечити додатковий дохід у понад $90 млн завдяки збільшенню виробництва кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн.

У травні USAID презентувало нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України у розмірі понад 250 млн доларів.