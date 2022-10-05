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Экономика
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Байден запретил обмен специальными правами заимствования с РФ и Беларусью

Байден запретил обмен специальными правами заимствования с РФ и Беларусью

Президент США Джозеф Байден запретил государственному казначейству США принимать от России и Белоруси специальные права заимствования в обмен на доллары.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

" 4 октября президент подписал закон "О запрете обмена SDR", запрещающий Минфину США участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси", - говорится в сообщении.

Указывается, что закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия.

Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия  " прекратили дестабилизирующую деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".

Отметим, что специальные права заимствования – платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Оно подлежит обмену на свободно конвертируемые валюты.

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Переговоры прошли в тот день, когда США заявили о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов. Этот пакет будет включать в себя ракетные системы HIMARS, а также гаубицы и боеприпасы.

Автор:
Светлана Манько
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