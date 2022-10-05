Байден запретил обмен специальными правами заимствования с РФ и Беларусью

Президент США Джозеф Байден запретил государственному казначейству США принимать от России и Белоруси специальные права заимствования в обмен на доллары.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

" 4 октября президент подписал закон "О запрете обмена SDR", запрещающий Минфину США участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси", - говорится в сообщении.

Указывается, что закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия.

Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия " прекратили дестабилизирующую деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".

Отметим, что специальные права заимствования – платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Оно подлежит обмену на свободно конвертируемые валюты.

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Переговоры прошли в тот день, когда США заявили о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов. Этот пакет будет включать в себя ракетные системы HIMARS, а также гаубицы и боеприпасы.