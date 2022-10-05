Байден заборонив обмін спеціальними правами запозичення з РФ та Білоруссю

Президент США Джозеф Байден заборонив державному казначейству США приймати від Росії та Білорусі спеціальні права запозичення в обмін на долари.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"4 жовтня президент підписав закон "Про заборону обміну SDR", який забороняє Мінфіну США брати участь у транзакціях, що включають обмін спеціальними правами запозичення, що перебувають у Росії чи Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення.

Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь " припинили дестабілізуючу діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

Зазначимо, що спеціальні права запозичення - платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Він підлягає обміну на вільно конвертовані валюти.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Переговори відбулися у той день, коли США заявили про новий пакет допомоги Україні на 625 млн доларів. Цей пакет включатиме ракетні системи HIMARS, а також гаубиці та боєприпаси.