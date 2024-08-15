Бронирование через "Дію": в каких регионах больше всего забронированных работников

Критически важные предприятия и работающие на нужды Сил безопасности и обороны забронировали через портал "Дія" около 160 тысяч работников.

Об этом сообщила первый вицепремьер, глава Минэкономики Юлия Свириденко.

По ее словам, бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу "Дія". Так, по состоянию на 14 августа через "Дію" уже забронировали около 160 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, работающих на нужды Сил безопасности и обороны.

Свириденко отметила, что этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов.

В каких регионах забронировали больше всего работников

По данным Минэкономики, больше всего работников забронировали предприятия в:

Киевской области – 55 тыс.

Днепропетровской области – 16,6 тыс.

Львовской области – 13,7 тыс.

Харьковской области – 9,7 тыс.

Одесской области – 7,7 тыс.

Алгоритм электронного бронирования

В Минэкономики также напомнили алгоритм электронного бронирования.

1. Министерства, ОВА вносят в Единый список учреждений (органов власти, компаний, организаций) компании, учреждения и организации, которые в согласовании с законодательством имеют право бронировать работников.

2. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает в "Дії" списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

3. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально, а также сканирует его данные в реестре "Оберіг".

4. "Дія" в течение суток посылает уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения.

5. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.

Кроме того, для желающих получить бронирование в бумажной форме и в дальнейшем доступна такая возможность.

В свою очередь вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сейчас бронирование на портале "Дія" доступно для критически важных предприятий, далее запланировано расширение категорий.

Напомним, 7 июня Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

17 июля на портале "Дія" заработал сервис электронного бронирования военнообязанных, предназначенный для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих нужды сил обороны.