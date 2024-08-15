Бронювання через "Дію": в яких регіонах найбільше заброньованих працівників

Критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки й оборони, забронювали через портал “Дія” близько 160 тисяч працівників.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу "Дія". Так, станом на 14 серпня через Дію вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Свириденко наголосила, що цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів.

В яких регіонах забронювали найбільше працівників

За даними Мінекономіки, найбільше працівників забронювали підприємства у:

Київській області – 55 тис.

Дніпропетровській області – 16,6 тис.

Львівській області – 13,7 тис.

Харківській області – 9,7 тис.

Одеській області – 7,7 тис.

Алгоритм електронного бронювання

У Мінекономіки також нагадали алгоритм електронного бронювання.

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає в Дії списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно, а також сканує її дані в реєстрі Оберіг.

4. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.

5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Крім того, для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість.

Своєю чергою віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що зараз бронювання на порталі "Дія" доступне для критично важливих підприємств, далі заплановано розширення категорій.

Нагадаємо, 7 червня Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

17 липня на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних, призначений для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони.