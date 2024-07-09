Бум военной экономики РФ принес олигархам $11 млрд дивидендов за 15 месяцев - Bloomberg

Российские магнаты получили миллиарды долларов дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны Кремля в Украине.

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Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным, по крайней мере, десяток бизнесменов заработали более 1 триллиона рублей (11,3 миллиарда долларов) в 2023 году и в первом квартале 2024 года. Многие имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным и включают тех, кто попал под санкции из-за войны, которая продолжается уже третий год.

Издание пишет, что возглавил список Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО "ЛУКойл" с примерно 186 миллиардами рублей дивидендов. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но избегал наказаний США и Европейского Союза.

Далее следуют миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО "Северсталь" и Владимир Лисин из ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" со 148 млрд и 121 млрд рублей соответственно дивидендному доходу. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, тогда как в отношении Лисина нет серьезных ограничений.

Иллюстрация Bloomberg/скриншот

В список также входят соратник Путина-миллиардер Геннадий Тимченко и Татьяна Литвиненко, получившая долю в ПАО "ФосАгро" до того, как ее муж Владимир попал под санкции США в 2023 году.

Владимир Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году. и являлся руководителем кампании президента в городе во время трех выборов.

Многие государственные корпорации, такие как ПАО "Газпром нефть" и крупнейший российский банк ПАО "Сбербанк", никогда не прекращали выплачивать дивиденды, поскольку они получили рекордные доходы во время войны. Акционеры "Сбербанка" в прошлом месяце утвердили рекордные 752 миллиарда рублей дивидендов за 2023 год.

Но после многочисленных санкций, введенных против РФ, российские магнаты столкнулись с проблемой куда инвестировать свои дивиденды, поскольку санкции заставили многих вернуться к внутреннему рынку, возможности которого ограничены.

В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд рублей, что является месячным рекордом с 2024 года.

После санкций США Мосбиржа остановила торги по валюте

Однако уже 12 июня США ввели новые санкции против РФ на фоне перехода Кремля к военной экономике. В список санкций попали 33 человека и около 300 компаний и организаций – как российских, так и иностранных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения.

С 13 июня Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларами и евро, сообщает The Moscow Times .

В сообщении биржи указывалось, что на валютном рынке и рынке дорогих металлов торги проходят по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. Причиной этой остановки там назвали введением США ограничительных мер.

В ведомстве США отметили, что цель новых санкций - усилить давление на Россию из-за ее продолжительной, неспровоцированной войны в Украине и ограничить возможности военно-промышленной базы РФ использовать преимущества американского программного обеспечения и других информационных технологий.

Российские СМИ сообщили, что у обменников в Москве и Петербурге образовались очереди, а некоторые российские банки сразу существенно подняли курс покупки доллара до 200 рублей. При этом покупать американскую валюту некоторые банкиры были готовы всего за 50 рублей за доллар.