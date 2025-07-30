Цена коррупции: что будет с курсом гривны, ценами и пенсиями, если Европа остановит финансовую помощь Украине из-за атаки на САП и НАБУ

31 июля народные депутаты Украины срочно вернутся из отпусков в зал заседаний Верховной Рады, чтобы попытаться откатить собственное решение недельной давности об урезании независимости антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По состоянию на 30 июля в парламенте зарегистрирован соответствующий президентский законопроект №13533 и шесть альтернативных законопроектов от народных депутатов (№№ 13533-1 — 13533-6).

Почему хотят "откатить" закон о САП и НАБУ

Чтобы кратко объяснить, почему народные избранники вдруг должны прерывать свои отпуска и возвращаться из “заграничных округов” на работу, напомним (со ссылкой на аргументы самих народных депутатов в пояснительных записках к их альтернативным президентскому законопроектам), что принятым 22 июля законом расширены полномочия генерального прокурора Украины. Это привело к изменению баланса полномочий между органами, осуществляющими досудебное расследование и процессуальное руководство. В частности, генеральному прокурору предоставлено полномочия истребовать материалы любого уголовного производства, определять подследственность уголовных правонарушений по собственному усмотрению. Также он имеет право принимать решение о закрытии производств или изменении органа досудебного расследования, включая те, которые принадлежат к исключительной компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, новая редакция норм позволяет генеральному прокурору без согласования с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры давать указания прокурорам САП, а также самостоятельно решать вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, занимающим высокие государственные должности.

Такое нормативное регулирование де-факто позволяет вмешательство в деятельность независимых антикоррупционных органов, что прямо противоречит принципу распределения полномочий между субъектами уголовного производства.

Введенные изменения не только изменяют функциональную модель уголовного процессуального законодательства Украины, но и создают риски нарушения международных обязательств государства. Согласно позиции международных партнеров Украины, в частности Европейского Союза, обеспечение институциональной автономии САП и НАБУ является обязательным условием сохранения доверия к украинской антикоррупционной инфраструктуре. Это также является важной составляющей в процессе дальнейшей евроинтеграции и сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Чем угрожают Украине международные финансовые организации

В ряду публичных и непубличных проявлений реакции европейских партнеров на действия украинской власти относительно антикоррупционной инфраструктуры была озвучена угроза приостановки ряда программ международного финансирования. В частности, по данным издания "Экономическая правда", 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине.

Речь идет, прежде всего, о доле ЕС в программе финансирования за счет доходов от арестованных активов центробанка РФ ERA Loans (около $20 млрд, которые Украина планировала получить до конца 2025 года), а также кредитовании от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, на паузу может быть поставлено финансирование в рамках программы Ukraine Facility, финансирование в рамках которой связано с выполнением Украиной ряда реформ.

По данным Национального банка Украины, озвученным его главой Андреем Пышным 24 июля во время прессбрифинга по монетарной политике, в 2025 году ожидается поступление примерно $54 млрд внешней финансовой помощи, из которых Украина уже получила почти $24 млрд.

Среди остальных $30 млрд — наибольшие поступления ожидаются в рамках программ ERA Loans ($18 млрд до конца года) и Ukraine Facility ($8 млрд).

Дальнейшие объемы финансирования могут варьироваться в зависимости от потребностей Украины в поддержании обороноспособности и восстановлении. Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает получение $35 млрд международной помощи в 2026 году и $30 млрд в 2027 году. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным — переговоры продолжаются.

И вот судьба упомянутой "остальной" финансовой помощи от партнеров оказалась под большим вопросом. На кону фактически — перспективы получения Украиной в течение 2025 – 2027 годов свыше $ 60 млрд.

Чем рискует Украина в случае (при)остановки финансирования от Евросоюза

Как советовал главный герой — "мужчина в расцвете сил" из известной сказки Астрид Линдгрен, — спокойствие, только спокойствие! Опрошенные Delo.ua экономисты, участники финансового рынка и даже сам НБУ, уверяют: ситуация непростая, но паниковать не стоит. И вот почему.

Во-первых, катастрофический сценарий, при котором народные избранники 31 июля не принимают законопроект, который "отматывает время назад" по делу САП-НАБУ, не является базовым. Иными словами, вероятность такого сценария минимальна. А, значит, если скандальные нововведения, касающиеся независимости антикоррупционных органов, отменят, то угрозы Европейского Союза о приостановке финансирования просто не успеют вступить в силу.

"Полная приостановка финансирования пока маловероятна. Возможна задержка, отсрочка платежей, уменьшение обещанных сумм запланированных траншей. Но в текущих условиях ЕС полностью останавливать не будет, потому что это выльется в проблему для них самих", — говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Он убежден, что средства ЕС для Украины в рамках программ Ukraine Facility и ERA продолжат поступать, поскольку главная цель этого финансирования — чтобы Украина выстояла в противостоянии с РФ.

"За эти ниточки партнеры могут дергать, но они вряд ли их полностью отменят/прекратят в условиях войны", — надеется собеседник Delo.ua.

Даже если 31 июля парламент не отменит скандальный закон о САП и НАБУ, не стоит ждать резких заявлений, а тем более действий со стороны европейских чиновников, уверен международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Скорее всего, убежден он, Евросоюз продолжит оказывать давление на президента Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации с антикоррупционными органами.

"Думаю, никаких краткосрочных последствий для нас это не будет иметь. Будем жить, как жили, и никто этот вопрос обострять не будет. Скорее всего Европа продолжит давать деньги Украине, возможно, в меньших объемах. Иначе мы просто не выживем, поскольку в условиях войны вся социальная сфера страны целиком и полностью зависит именно от внешнего финансирования", — говорит Иван Компан.

Не верит в резкие шаги Евросоюза и глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. В комментарии для Delo.ua он назвал выше упомянутые гипотетические угрозы европейских чиновников скорее "пугалками". Вместе с тем он не берется прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, а также влияние возможной приостановки внешнего финансирования на макроэкономическую и бюджетную ситуацию в стране.

Не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации даже в Национальном банке. В ответ на запрос Delo.ua там заявили, что НБУ не может комментировать этот вопрос по существу, поскольку эта сфера ответственности находится вне мандата центробанка. Кроме того, НБУ никак не вовлечен в принятие соответствующих решений.

В то же время, Национальный банк не умаляет значения этих событий и очень внимательно следит за развитием ситуации и готов реагировать на разные сценарии в пределах своего мандата для достижения законодательно определенных целей при любых условиях.

"Последние заявления дают нам основания считать, что необходимые оптимальные решения будут найдены", — полны оптимизма в Национальном банке.

За комментариями по поводу возможных последствий приостановки внешнего финансирования для Украины Delo.ua обратилось также в Министерство финансов. К моменту публикации ответа мы еще не получили, но готовы опубликовать его в случае поступления.

Что будет с украинскими долгами, ценами и курсом гривны

Повлияют ли возможные задержки с финансированием от партнеров на позиции Украины на внешних долговых рынках? — Все опрошенные эксперты утверждают, что этого не произойдет. Причина проста — Украина (в условиях войны) фактически не присутствует на открытых мировых финансовых рынках. Преимущественные объемы внешнего финансирования наше государство получает в виде долгового и грантового ресурса от международных партнеров. Поэтому возможная приостановка не повлияет на доступность и цену привлечения финансовых ресурсов.

То же самое касается влияния ситуации на курс гривны. В настоящее время официальный курс украинской валюты не является рыночным. В условиях войны он регулируется Национальным банком. Пока же резервам центробанка ничего не угрожает — к началу июля валовые международные резервы НБУ превышали $45 млрд. По прогнозам НБУ, ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для поддержания уровня международных резервов в 2026-2027 годах около $45 млрд.

Это позволит, в частности, обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и постепенное снижение инфляции.

Что касается социальных выплат, в частности, пенсий, зарплат бюджетникам и военнослужащим, а также внешних долговых выплат государства, то текущие запасы золотовалютных резервов позволяют осуществлять все необходимые платежи в течение нескольких месяцев.

Но все вышесказанное может стать реальностью лишь в том случае, если 31 июля Верховная Рада откатит назад нововведения относительно НАБУ и САП. Если этого не произойдет, ситуация может развиваться по катастрофическому сценарию.

Внешнее финансирование имеет критическое значение для макрофинансовой стабильности в военное время, отмечает заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

"Украина имеет большой торговый дефицит, который определяет сильно отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса. За последние 12 месяцев дефицит счета текущих операций составлял 20 млрд долларов США. Дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке приводит к тому, что НБУ ежемесячно тратит по 3 млрд долларов, которые фактически поступают от иностранных партнеров. Если ограничить эти поступления, поддерживать баланс рынка будет сложнее”, — предупреждает собеседник издания.

Недополучение средств от партнеров будет означать существенное недофинансирование социальных расходов, рост расходов по обслуживанию внутреннего государственного долга и значительное ослабление курса гривны, предупреждает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Даже незначительное уменьшение финансовых поступлений от внешних партнеров Украины в условиях войны будет означать девальвацию, проблемы с бюджетом, падение экономического роста. Лучше такие сценарии не рисовать. Без этой поддержки нашей экономики просто не будет", — предостерегает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Соглашается с ним и Иван Компан. " Если денег не будет, то рано или поздно это приведет к девальвации гривны, не будет денег в бюджете на выплаты военным, учителям. Мы получим финансовую катастрофу для страны", — предупреждает он.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для Delo.ua отмечает важную деталь: одной из первых и очевидных реакций международных партнеров Украины на ситуацию, сложившуюся вокруг атаки власти на САП и НАБУ, является тот факт, что Международный валютный фонд в переговорах с Украиной относительно дальнейшего сотрудничества (которые сейчас идут уже с новым составом правительства) поставил условие, что независимость антикоррупционной инфраструктуры должна стать бессрочным структурным маяком всех дальнейших программ сотрудничества.