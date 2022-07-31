Египет заключит новый контракт на поставку украинского зерна, на смену тому, что разорвали

Египет намерен подписать с Украиной новый контракт на поставку зерна, ведь украинская сторона не смогла поставить законтрактованные на март-апрель грузы из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, передает Укринформ.

"Медиа распространили информацию о том, что Египет отказался от украинского зерна, но это неправда. Египетская сторона официально заверила посла Украины Нагорного, что не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокировкой портов, и Египет в дальнейшем готов работать с Украиной и закупать зерно", – объяснил Непран.

При этом он подтвердил, что предварительный контракт был отменен, потому что Украина физически не могла поставить зерно, из-за блокады портов.

"В соглашении не был предусмотрен пункт о существовании форс-мажора. Поэтому было принято полностью цивилизованное на законодательном уровне решение – закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый, по которому будет осуществлена закупка", – резюмировал вице-президент ТППУ.

Напомним, в феврале и марте Египет законтрактовал 240 тысяч тонн украинской пшеницы. Именно контракт на это зерно и расторг Египет. Известно, что Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco ("дочка" Kernel), от обязательств по поставке зерна, несмотря на то, что в контрактах GASC нет пункта о форс-мажоре.

При этом Египет расторг контракты на четыре груза, однако Каир ожидает, что пятый законтрактованный груз с пшеницей все же покинет украинский порт по "зерновому коридору", о котором накануне договорились в Стамбуле.

В портах Украины продолжается подготовка к вывозу зерна. При этом в Мининфраструктуры уточняют, что если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые по оценке компетентных органов будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.

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