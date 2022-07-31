Єгипет укладе новий контракт на поставку українського зерна, на заміну тому, що розірвали

Єгипет має намір підписати з Україною новий контракт на поставку зерна, адже українська сторона не змогла поставити законтрактовані на березень-квітень вантажі, через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого.

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Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, передає Укрінформ.

"Медіа поширили інформацію про те, що Єгипет відмовився від українського зерна, але це неправда. Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно", – пояснив Непран.

При цьому він підтвердив, що попередній контракт скасували, тому що Україна фізично не могла поставити зерно, через блокаду портів.

"В угоді не було передбачено пункту про існування форс-мажору. Тому було прийнято цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення – закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде здійснено закупівлю", – резюмував віцепрезидент ТППУ.

Нагадаємо, в лютому та березні Єгипет законтрактував 240 000 тонн української пшениці. Саме контракт на це зерно і скасував Єгипет. Відомо, що Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" і Inerco ("дочка" Kernel), від зобов'язань про поставку зерна, незважаючи на те, що в контрактах GASC немає пункту про форс-мажор.

При цьому Єгипет скасував контракти на чотири вантажі, однак Каїр очкує, що п'ятий законтрактований вантаж з пшеницею все ж покине український порт по "зерновому коридору", про який напередодні домовилися в Стамбулі.

Наразі в портах України триває підготовка до вивезення зерни. При цьому в Мінінфраструктури уточнюють, що якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.

Джерело фото: ua.depositphotos.com