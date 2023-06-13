ФГВФЛ продает кредит банка "Сич" с асфальтовым заводом в Киевской области в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 21 июня в системе "Prozorro.Продажи" право требования по кредитному договору, заключенному банком "Сич" с юридическим лицом.

Как говорится в сообщении фонда, общая задолженность по договору составляет 17,3 миллиона гривен. Соответственно, эта сумма является и начальной ценой лота (№G18N024082). Актив выставляется на продажу впервые.

В обеспечение по кредитному договору передано оборудование – асфальтный завод Amomatic 240 SM 2020 года выпуска, модульной конструкции, расположенное в Бориспольском районе Киевской области.

Как отмечено в паспорте актива, находится оборудование на улице Привокзальной в селе Переяславское. Известно, что это асфальтобетонный завод, который использовала одесская дорожно-строительная компания RDS ("Ростдорстрой").

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лицам, связанным с Россией. Заявки на участие в торгах можно подать до 20:00 20 июня.

Отметим, что от продажи активов банка "Сич" в апреле ФГВ выручил 22,6 миллиона гривен. На аукционе же в конце марта за 32,9 миллиона гривен было продано здание этого банка на улице Владимирской в Киеве.