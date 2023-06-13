ФГВФО продає кредит банку "Січ" з асфальтовим заводом на Київщині у заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 21 червня у системі "Prozorro.Продажі" право вимоги за кредитним договором, що укладений банком "Січ" з юридичною особою.

Як ідеться в повідомленні фонду, загальна заборгованість за договором складає 17,3 мільйонів гривень. Відповідно, ця сума є й початковою ціною лоту (№G18N024082). Актив виставляється на продаж уперше.

У забезпечення за кредитним договором передано обладнання - асфальтовий завод Amomatic 240 SM 2020 року випуску, модульної конструкції, що розміщено в Бориспільському районі Київської області.

Як зазначено в паспорті активу, розташоване устаткування на вулиці Привокзальній в селі Переяславське. Відомо, що це асфальтобетонний завод, який використовувала одеська дорожно-будівельна компанія RDS ("Ростдорстрой").

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов'язаних з Росією. Заявки на участь у торгах можна подати до 20:00 20 червня.

Зазначимо, що від продажу активів банку "Січ" в квітні ФГВ виручив 22,6 мільйона гривень. На аукціоні ж наприкінці березня за 32,9 мільйона гривень було продану будівлю цього банку на вулиці Володимирській в Києві.