Государство задерживает оплату госконтрактов: бизнес занимает на новые заказы

Финансирование части государственных проектов отложили на декабрь, а предприятиям, которые выполняют госзаказы, нужно платить работникам и покупать материалы уже сейчас. Если государство задерживает расчёт за поставленную продукцию или выполненные работы, потраченные средства не возвращаются в оборот. Тогда подрядчику может понадобиться банковский кредит на следующий заказ. Dilo объясняет, как сроки оплаты госконтрактов влияют на расходы бизнеса и его способность продолжать производство.

Минфин перенёс на декабрь финансирование около 39 млрд грн капитальных расходов, объяснив это неравномерным поступлением международной помощи. Для компаний, которые выполняют госзаказы в рамках соответствующих бюджетных программ, отложенное финансирование создаёт риск более поздней оплаты. При этом эти 39 млрд грн не являются установленной суммой долгов по уже выполненным контрактам.

Подрядчику же нужно платить, пока он сам ждёт денег. 17 сентября группа Autostrada сообщила о прекращении работ. Её владелец Максим Шкиль предупредил об угрозе выплате зарплат, расчётам с поставщиками и обслуживанию кредитов. Так бюджетная пауза оборачивается для бизнеса необходимостью найти деньги на собственные платежи.

Тем временем 2 октября Украина получила почти 2,9 млрд евро по Ukraine Facility. Однако поступление помощи в бюджет ещё не даёт подрядчику ответа на вопрос, когда оплатят его поставку. Для него решающее значение имеет именно этот платёж: он возвращает в оборот средства, уже потраченные на выполненную работу.

Выполненный контракт связывает средства бизнеса

Если государственный заказчик уже принял продукцию или выполненные работы, но ещё не рассчитался, у него есть долг перед предприятием. Подрядчик понёс расходы на контракт, однако потраченные средства ещё не вернулись в оборот. Фактически он финансирует заказчика до поступления оплаты.

Положительный результат в отчётности этого не меняет, подчёркивает профессор Киевской школы экономики, специалист по корпоративным финансам Михаил Колесник.

«Продать продукцию и получить за неё деньги — два разных события. Между этими событиями предприятие может успеть показать прибыль в отчётности и остаться без средств для следующей партии продукции. У бухгалтерской прибыли есть одно неудобное свойство: зарплату ею не выплатишь», — объясняет Колесник.

В отчётности предприятия этот долг отражают как дебиторскую задолженность. Для платежей нужны средства на счёте. Если платить нужно раньше, чем они поступят, возникает кассовый разрыв. Его покрывают резервом, отсрочкой платежа от поставщика или кредитом.

Продолжительность этой паузы влияет и на производство, предупреждает президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов.

«Длительное ожидание увеличивает расходы на финансирование и может вынудить предприятие сокращать производство», — отмечает Наумов.

Новый заказ может усугубить дефицит средств

Деньги от одной поставки помогают оплатить следующую. Когда это движение прерывается, новый контракт добавляет расходов раньше, чем приносит оплату. Бизнесу могут одновременно понадобиться средства на несколько заказов. Так рост продаж увеличивает потребность в финансировании.

Отсрочка платежа от поставщика даёт подрядчику время. Однако она переносит потребность в деньгах на компанию, которая уже отгрузила материалы и ждёт расчёта.

«Поставщики также должны платить своим работникам и закупать материалы. Если они требуют предоплату, а государственный заказчик задерживает расчёт, производитель вынужден покрывать этот разрыв собственными средствами или банковским кредитом», — объясняет Колесник.

Задержка одного платежа может ограничить работу нескольких предприятий. Для подрядчика граница роста проходит там, где заканчиваются свободные средства и доступный кредит.

«Производитель в такой ситуации может быть вынужден отказаться от нового заказа даже при наличии спроса, технологии и производственных мощностей», — отмечает Колесник.

Госконтракт ещё не открывает кредитный лимит

Кредит на оборотные средства или овердрафт может дать деньги на время ожидания. Банк оценивает состояние заёмщика, историю платежей заказчика и риск неоплаты. Ему нужны понятные источник и срок возврата займа, объясняет Наумов.

«Если дата оплаты известна и реалистична, можно спланировать, сколько средств нужно привлечь, на какой срок и сколько это будет стоить. Без такого понимания предприятию значительно сложнее планировать работу и выполнять собственные обязательства», — отмечает Наумов.

Так неопределённость сроков государственной оплаты может изменить условия кредитования подрядчика. Чем менее предсказуемы поступления, тем сложнее спланировать погашение займа.

«Регулярные задержки платежей, безусловно, являются негативным фактором при оценке кредитного риска. Неопределённость сроков оплаты может означать более высокую ставку, меньший кредитный лимит, потребность в дополнительном обеспечении, а в отдельных случаях — отказ в финансировании. Банку нужно понимать, из каких средств и когда предприятие сможет вернуть кредит», — объясняет Наумов.

Льготная ставка может уменьшить расходы, однако не заменяет одобрения банка и достаточного лимита. Согласно отчёту Минфина от 5 октября, предприниматели за предыдущую неделю получили 953 кредита на 3,2 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Эти данные охватывают всю программу, а количество займов именно из-за задержек государственных платежей в них не выделено.

Самому бизнесу нужно оценить прибыль с учётом расходов на финансирование. Оплата заказчика может задержаться, а срок возврата кредита определён. Если банк согласует продление займа, ожидание обойдётся дороже.

«Повторные продления кредита накапливают финансовые расходы и могут постепенно поглотить прибыль от контракта», — объясняет Колесник.

Перед новой закупкой нужно сопоставить ожидаемую оплату с собственными платежами. Прогноз должен показать, хватит ли средств, если заказчик заплатит на месяц, два или три позже. Такую проверку вместе с оценкой задолженности и доступного кредитного лимита рекомендует Колесник.

«При этом маржа контракта должна покрывать проценты, комиссии и другие расходы на финансирование, оставляя предприятию прибыль», — подчёркивает Колесник.

Сколько стоит пауза между двумя поставками

Чтобы увидеть цену этой паузы, рассчитаем проценты по кредиту на следующую партию. Условная модель показывает лишь расходы на такой заём.

Производитель передал продукцию на 10 млн грн, потратив 8 млн грн собственных средств. Прибыль составляет 2 млн грн без учёта налогов и расходов на финансирование. Заказчик ещё не заплатил, свободного резерва нет, а следующая такая же партия требует ещё 8 млн грн. Расчёт ведём без НДС; предоплаты и других расходов в модели нет.

На новую партию компания занимает 8 млн грн под условные 20% годовых. Эта ставка взята для расчёта и не описывает среднюю стоимость кредита или условия программы «5-7-9%». Предполагаем, что всей суммой пользуются весь указанный срок; в году 365 дней, комиссий и капитализации процентов нет.

Стоимость ожидания оплаты: условный кредит 8 млн грн. Расчёт Dilo.

За 90 дней кредит стоит 394,5 тыс. грн. Это 19,7% от 2 млн грн прибыли одного такого контракта. Сравнение показывает масштаб финансовых расходов; заём в модели финансирует следующую партию. Когда заказчик заплатит, собственные средства вернутся в оборот, но уплаченные проценты останутся расходами предприятия.

Низкой ставки недостаточно для следующего госконтракта

Более короткое ожидание или более дешёвый кредит уменьшают расходы при прочих равных условиях. Но низкая ставка не решает проблему, если доступной суммы не хватает на материалы и работу. Нужны достаточное финансирование и срок погашения, согласованный со сроком оплаты заказчиком.

Своевременный расчёт возвращает в оборот собственные средства бизнеса и поддерживает его поставщиков. Компании могут готовить следующие поставки, уменьшая потребность в займах. Так деньги за выполненную работу становятся ресурсом для нового производства и занятости.

Государственный спрос даёт бизнесу возможность расти. Реализовать её легче, когда график платежей соответствует производственному циклу: тогда у компании есть средства на следующий заказ и она может выполнить его, сохранив прибыль.