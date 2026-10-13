Держава затримує оплату держконтрактів: бізнес позичає на нові замовлення

Фінансування частини державних проєктів відклали на грудень, а підприємствам, які виконують держзамовлення, потрібно платити працівникам і купувати матеріали вже зараз. Якщо держава затримує розрахунок за поставлену продукцію чи виконані роботи, витрачені кошти не повертаються в оборот. Тоді підряднику може знадобитися банківський кредит на наступне замовлення. Dilo пояснює, як строки оплати держконтрактів впливають на витрати бізнесу та його здатність продовжувати виробництво.

Мінфін переніс на грудень фінансування близько 39 млрд грн капітальних видатків, пояснивши це нерівномірним надходженням міжнародної допомоги. Для компаній, що виконують держзамовлення в межах відповідних бюджетних програм, відкладене фінансування створює ризик пізнішої оплати. Водночас ці 39 млрд грн не є встановленою сумою боргів за вже виконаними контрактами.

Підряднику ж потрібно платити, поки він сам чекає грошей. 17 вересня група Autostrada повідомила про припинення робіт. Її власник Максим Шкіль попередив про загрозу зарплатам, розрахункам із постачальниками та обслуговуванню кредитів. Так бюджетна пауза стає для бізнесу потребою знайти гроші на власні платежі.

Тим часом 2 жовтня Україна одержала майже 2,9 млрд євро за Ukraine Facility. Проте надходження допомоги до бюджету ще не дає відповідіпідряднику, коли оплатять його поставку. Для нього вирішальний саме цей платіж який він повертає в оборот кошти, які вже витрачено на виконану роботу.

Виконаний контракт зв’язує гроші бізнесу

Якщо державний замовник уже прийняв продукцію або виконані роботи, але ще не розрахувався, він має борг перед підприємством. Підрядник поніс витрати на контракт, проте витрачені кошти ще не повернулися в оборот. Фактично він фінансує замовника до надходження оплати.

Позитивний результат у звітності цього не змінює, наголошує професор Київської школи економіки, фахівець із корпоративних фінансів Михайло Колісник.

“Продати продукцію і отримати за неї гроші — дві різні події. Між цими подіями підприємство може встигнути показати прибуток у звітності й залишитися без коштів для наступної партії продукції. Бухгалтерський прибуток має одну незручну властивість: зарплату ним не виплатиш”, — пояснює Колісник.

У звітності підприємства цей борг відображають як дебіторську заборгованість. Для платежів потрібні кошти на рахунку. Якщо платити треба раніше, ніж вони надійдуть, виникає касовий розрив. Його покривають резервом, відстроченням від постачальника або кредитом.

Тривалість цієї паузи впливає і на виробництво, застерігає президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов.

“Тривале очікування збільшує витрати на фінансування і може змусити підприємство скорочувати виробництво”, — зазначає Наумов.

Нове замовлення може поглибити дефіцит коштів

Гроші від однієї поставки допомагають оплатити наступну. Коли цей рух переривається, новий контракт додає витрат раніше, ніж приносить оплату. Бізнесу можуть одночасно знадобитися кошти на кілька замовлень. Так зростання продажів збільшує потребу в фінансуванні.

Відстрочення від постачальника дає підряднику час. Проте переносить потребу в грошах на компанію, яка вже відвантажила матеріали й чекає на розрахунок.

“Постачальники також мають платити своїм працівникам і закуповувати матеріали. Якщо вони вимагають передоплату, а державний замовник затримує розрахунок, виробник змушений покривати цей розрив власними коштами або банківським кредитом”, — пояснює Колісник.

Затримка одного платежу може обмежити роботу кількох підприємств. Для підрядника межа зростання проходить там, де закінчуються вільні кошти й доступний кредит.

“Виробник у такій ситуації може бути змушений відмовитися від нового замовлення навіть за наявності попиту, технології та виробничих потужностей”, — зазначає Колісник.

Держконтракт ще не відкриває кредитний ліміт

Кредит на обігові кошти або овердрафт може дати гроші на час очікування. Банк оцінює стан позичальника, історію платежів замовника та ризик несплати. Йому потрібно зрозуміле джерело й строк повернення позики, пояснює Наумов.

“Якщо дата оплати відома й реалістична, можна спланувати, скільки коштів потрібно залучити, на який строк і скільки це коштуватиме. Без такого розуміння підприємству значно складніше планувати роботу та виконувати власні зобов’язання”, — зазначає Наумов.

Так невизначеність державної оплати може змінити умови кредитування підрядника. Що менш передбачувані надходження, то складніше спланувати погашення позики.

“Регулярні затримки платежів, безумовно, є негативним чинником при оцінці кредитного ризику. Невизначеність щодо строків оплати може означати вищу ставку, менший кредитний ліміт, потребу в додатковому забезпеченні, а в окремих випадках – відмову у фінансуванні. Банку потрібно розуміти, з яких коштів і коли підприємство зможе повернути кредит”, — пояснює Наумов.

Пільгова ставка може зменшити витрати, проте не замінює схвалення банку та достатнього ліміту. За звітом Мінфіну від 5 жовтня, підприємці за попередній тиждень отримали 953 кредити на 3,2 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Ці дані охоплюють усю програму, а кількість позик саме через затримки держплатежів у них не виокремлена.

Самому бізнесу треба оцінити прибуток після фінансування. Оплата замовника може затриматися, а строк повернення кредиту визначений. Якщо банк погодить продовження позики, очікування коштуватиме дорожче.

“Повторні продовження кредиту накопичують фінансові витрати й можуть поступово поглинути прибуток від контракту”, — пояснює Колісник.

Перед новою закупівлею треба зіставити очікувану оплату з власними платежами. Прогноз має показати, чи вистачить коштів, якщо замовник заплатить на місяць, два або три пізніше. Таку перевірку разом з оцінкою заборгованості та доступного кредитного ліміту радить Колісник.

“Водночас маржа контракту має покривати проценти, комісії та інші витрати на фінансування, залишаючи підприємству прибуток”, — наголошує Колісник.

Скільки коштує пауза між двома поставками

Щоб побачити ціну цієї паузи, порахуємо проценти за кредитом на наступну партію. Умовна модель показує лише витрати на таку позику.

Виробник передав продукцію на 10 млн грн, витративши 8 млн грн власних коштів. Прибуток становить 2 млн грн до податків і фінансування. Замовник ще не заплатив, вільного резерву немає, а наступна така сама партія потребує ще 8 млн грн. Рахуємо без ПДВ; передоплати й інших витрат у моделі немає.

На нову партію компанія позичає 8 млн грн під умовні 20% річних. Ця ставка взята для розрахунку й не описує середню ціну кредиту або умови програми «5-7-9%». Припускаємо, що всією сумою користуються весь зазначений строк; рік має 365 днів, комісій і капіталізації процентів немає.

Вартість очікування оплати: умовний кредит 8 млн грн. Розрахунок Dilo.

Вартість очікування оплати: умовний кредит 8 млн грн. Розрахунок Dilo

За 90 днів кредит коштує 394,5 тис. грн. Це 19,7% від 2 млн грн прибутку одного такого контракту. Порівняння показує масштаб фінансових витрат; позика в моделі фінансує наступну партію. Коли замовник заплатить, власні кошти повернуться в оборот, але сплачені проценти вже залишаться витратами підприємства.

Низької ставки замало для наступного держконтракту

Коротше очікування або дешевший кредит зменшують витрати за інших однакових умов. Але низька ставка не вирішує проблему, якщо доступної суми бракує на матеріали й роботу. Потрібні достатнє фінансування та строк погашення, узгоджений з оплатою замовника.

Вчасний розрахунок повертає в оборот власні кошти бізнесу й підтримує його постачальників. Компанії можуть готувати наступні поставки, зменшуючи потребу в позиках. Так гроші за виконану роботу стають ресурсом для нового виробництва та зайнятості.

Державний попит дає бізнесу можливість зростати. Реалізувати її легше, коли графік платежів відповідає виробничому циклу: тоді компанія має кошти на наступне замовлення й може виконати його, зберігши прибуток.