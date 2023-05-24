Как правильно инвестировать в мемкоины – советы экспертов

Весной на рынке криптовалют инвесторы начали активно интересоваться мемкоинами, поскольку "монета" PEPE за месяц выросла в цене на 2570%. Эксперты считают, что такие токены, созданные на базе популярных шуток, могут быть как надежными, так и опасными. Поэтому следует тщательно проверять мем-токены прежде, чем принимать решения об инвестициях. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Настоящее лицо. Как мемкоины всколыхнули криптоиндустрию".

Юристка Stron Legal Services Карина Клименко подготовила рекомендации, которые помогут осторожно вкладывать деньги в мемкоины. Эти советы будут актуальны и для инвесторов, кто ищет проекты на начальной стадии.

Произведите тщательное исследование проекта, команды, их опыт и намерения. Оцените, есть ли у проекта реальная ценность, функционал и план развития. Проверьте, открыта ли коммуникация с командой, наличие активности в сообществе и потенциал реализации поставленных целей. Осознайте, что начальные мемкоины имеют высокий риск. Их стоимость определяет преимущественно популярность и восприятие потребителями. Будьте готовы к значительным колебаниям цен и возможным потерям. Тщательно оценивайте финансовый план проекта, включая сбор средств и использование вложенных денег. Убедитесь, что у команды есть достаточные ресурсы для выполнения планов и обеспечения продолжительности проекта. Рассмотрите диверсификацию своего портфеля, инвестируя в разные мемкоины и проекты. Это поможет снизить риск и обеспечит большую широкую выставку на рынке. Понимайте, какие регуляторные ограничения и обязанности существуют в вашей юрисдикции по мемкоинам. Будьте уверены, что вы соблюдаете все требования и регуляции, касающиеся инвестиций. Оцените репутацию проекта и его сообщество. Исследуйте, как проект общается с сообществом. Это может указывать на стабильность и поддержку проекта.

"Помните, что рынок криптовалют высокорискован, поэтому всегда разумно делать собственное исследование и консультироваться со специалистами перед принятием решений", – предупреждает Карина Клименко.

Между тем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин рекомендует не вкладывать в мемкоины большие суммы средств: "Если торговать, то покупать и продавать только внутри дня".

А аналитик компании ЦБТ Максим Орищак предлагает инвестировать деньги в известные и долговременные мем-проекты, например Dogecoin и Shiba Inu. В то же время важно осознавать риски, понимать события на рынке и вовремя выходить из проекта с прибылью, не бояться потерять деньги в случае неудачи.

"Если же больше интересуют неизвестные мем-токены, тогда тенденции на инвестиции следует искать в разных интернет-сообществах. Но какой именно проект станет мощным инфоприводом во всем мире, вряд ли удастся угадать. Можно только пробовать и распределять понемногу деньги", - говорит Орищак. .

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев использует криптовалюту для передачи финансовой помощи украинским переселенцам.

Более подробно о том, какие риски и перспективы присутствуют на рынке криптовалют , читайте в статье Delo.ua "Настоящее лицо. Как мемкоины всколыхнули криптоиндустрию".