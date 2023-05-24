Як правильно інвестувати у мемкоїни – поради експертів

Навесні на ринку криптовалют інвестори почали активно цікавитися мемкоїнами, оскільки "монета" PEPE за місяць зросла в ціні на 2570%. Експерти вважають, що такі токени, які створені на базі популярних жартів, можуть бути як надійним, так і небезпечними. Тому варто ретельно перевіряти мем-токени перше, ніж приймати рішення про інвестиції. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Справжнє обличчя. Як мемкоїни сколихнули криптоіндустрію".

Юристка Stron Legal Services Каріна Клименко підготувала рекомендації, що допоможуть обережно вкладати гроші у мемкоїни. Ці поради будуть актуальні й для тих інвесторів, хто шукає проєкти на початковій стадії.

Проведіть ретельне дослідження проєкту, команди, їх досвід та наміри. Оцініть, чи є у проєкту реальна цінність, функціонал та план розвитку. Перевірте, чи є відкрита комунікація з командою, наявність активності в спільноті та потенціал реалізації поставлених цілей. Усвідомте, що початкові мемкоїни мають високий ризик. Їх ціну визначає переважно популярність та сприйняття споживачами. Будьте готові до значних коливань цін та можливих втрат. Ретельно оцінюйте фінансовий план проєкту, включаючи збір коштів та використання вкладених грошей. Переконайтеся, що команда має достатні ресурси для виконання планів та забезпечення тривалості проекту. Розгляньте диверсифікацію свого портфеля, інвестуючи в різні мемкоїни та проекти. Це допоможе знизити ризик і забезпечить більшу широку виставку на ринку. Розумійте, які регуляторні обмеження і обов'язки існують у вашій юрисдикції стосовно мемкоїнів. Будьте впевнені, що ви дотримуєтесь всіх вимог та регуляцій, які стосуються інвестицій. Оцініть репутацію проєкту та його спільноту. Дослідить, як проєкт спілкується зі спільнотою. Це може вказувати на стабільність та підтримку проєкту.

"Пам'ятайте, що ринок криптовалют високоризикований, тому завжди розумно робити власне дослідження та консультуватися з фахівцями перед прийняттям рішень", - попереджає Каріна Клименко.

Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує не вкладати в мемкоіни великі суми коштів: "Якщо торгувати, то купувати та продавати лише всередині дня".

А аналітик компанії ЦБТ Максим Орищак пропонує інвестувати гроші у відомі та довготривалі мем-проєкти, наприклад, Dogecoin та Shiba Inu. Водночас з цим, важливо усвідомлювати ризики, розуміти події на ринку та вчасно виходити з проекту з прибутком, не боятися втратити гроші у разі невдачі.

"Якщо ж більше цікавлять невідомі мем-токени, тоді тенденції на інвестиції варто шукати в різних інтернет-спільнотах. Але який саме проект стане потужним інфоприводом у всьому світі, навряд чи вдасться вгадати. Можна тільки пробувати і розподіляти гроші потроху", - говорить Орищак.

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців використовує криптовалюту, щоб надсилати фінансову допомогу українським переселенцям.

Більше детально про те, які ризики та перспективи присутні на ринку криптовалют, читайте у статті Delo.ua "Справжнє обличчя. Як мемкоїни сколихнули криптоіндустрію".