Квотирование рабочих мест для ветеранов – не решение проблемы трудоустройства

Ветераны — это герои, которые отдали все за наше государство, защищая его. Теперь наша безусловная задача создать все необходимые условия, чтобы они могли не только вернуться к мирной жизни, но и стать ее движущей силой, активно приобщаясь к развитию страны и реализуя свой потенциал в профессиональной среде.

Сегодня Верховная Рада рассматривает законодательные инициативы, предусматривающие введение квот для трудоустройства лиц, относящихся к уязвимым категориям населения, таким как люди с инвалидностью, молодежь, женщины, люди постарше и ветераны войны. Однако включение ветеранов в эту категорию вызывает вопросы. Это люди, которые отдали все за нашу страну, и их трудоустройство не должно быть обусловлено квотами. Важно обеспечить им равные возможности, признание их заслуг и потенциала наравне с другими профессионалами, учитывая их особые потребности при адаптации к профессиональной жизни после войны.

В частности, речь идет о законопроекте №13180, который предлагает установку квот на рабочие места для ветеранов и штрафные санкции для работодателей за невыполнение квоты. Народный депутат Даниил Гетманцев опубликовал в собственной телеграмме, работающей над законопроектом, который установит 10% квоты на трудоустройство ветеранов — в частности, в налоговой, таможне и т.д., а также уменьшит нагрузку на ЕСВ.

Вышеуказанный законопроект предусматривает:

Установку обязательных квот для работодателей по трудоустройству уязвимых групп.

Поощрение создания рабочих мест для лиц, имеющих ограничения по трудоустройству.

Содействие равенству на рынке труда и уменьшению дискриминации по возрасту, гендеру, физическим возможностям и т.д.

Однако введение квот без реальной поддержки может привести к поверхностному решению проблемы и не обеспечит ветеранам реальные возможности для профессионального развития. Квоты – это формальное требование, не покрывающее глубоких потребностей ветеранов в восстановлении и адаптации к гражданской жизни.

Вот что оставлено без внимания в законопроекте, а без этого его эффективность в вопросе трудоустройства ветеранов войны будет крайне низкой:

1. Неучет потребностей ветеранов : Законопроект не учитывает глубокие проблемы, с которыми сталкиваются ветераны по возвращении со службы. Ветераны имеют физические, психологические травмы и требуют времени для восстановления. Поэтому простое внедрение квот не решит вопрос, поскольку ветераны нуждаются в комплексной поддержке, включая психологическую адаптацию, обучение и профессиональную переподготовку.

2. Нет системы адаптации к гражданской жизни : Законопроект не создает инфраструктуру для перехода от военной жизни к гражданской жизни. Ветераны нуждаются в специальных программах, включающих реабилитацию, адаптацию военных специальностей к гражданским профессиям и возможности для карьерного роста.

3. Квоты без реальной поддержки: Квоты могут стать только формальным требованием, если не будет обеспечена надлежащая инфраструктура и программы, реально помогающие ветеранам адаптироваться к гражданской жизни. Без этих мер квоты останутся только на бумаге.

4. Индивидуальный подход к ветеранам: Законопроект не предусматривает индивидуального подхода к каждому ветерану, что необходимо для их успешной интеграции в гражданскую жизнь. Ветераны должны иметь возможность получать поддержку на основе личных потребностей и ситуации.

5. Неучет мотивационных аспектов: Ветераны хотят быть оценены за свой профессионализм, навыки и опыт, а не только за статус ветерана. Это означает, что система трудоустройства должна быть направлена на развитие их потенциала, а не только формальное выполнение квот.

Следует отказаться от простого квотирования как основного механизма трудоустройства ветеранов и сосредоточиться на комплексном подходе к их возвращению в гражданскую жизнь. Это включает следующие ключевые элементы:

1. Формирование реальной инфраструктуры перехода. Предлагается создание законопроекта, обеспечивающего поддержку ветеранов при переходе от военной службы к гражданской жизни. Это должно включать обязательные меры по восстановлению в составе Сил безопасности и обороны, сопровождение после демобилизации, социальные гарантии и выплату гарантированного денежного довольствия (20 тыс. грн).

2. Разработку глубоких HR-стратегий. Предлагается, чтобы бизнес и государственный сектор разрабатывали стратегии, учитывающие потребности ветеранов после войны, в том числе новые мотивационные подходы и корпоративные культуры, способствующие адаптации ветеранов на рабочих местах.

3. Сбалансированность интересов бизнеса и государства. Предлагается поддержка бизнеса, а не погрузка его дополнительными штрафами. Это поможет создать новые рабочие места и обеспечить работу ветеранам через развитие бизнеса без лишних финансовых санкций.

4. Инвестирование в развитие человеческого капитала. Предлагается, чтобы государство инвестировало в сервисы поддержки ветеранов, помогая им адаптироваться к мирной жизни, предоставляя необходимую профессиональную переподготовку и помощь в развитии новых навыков.

Эти предложения создают более системный подход к трудоустройству ветеранов, который включает не только трудоустройство на рабочие места, но и поддержку их развития, адаптации и обеспечения финансовой стабильности.