На мировых рынках резко упали цены на медь

Сегодня, 9 марта, цена на медь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась более чем на 2% после обновления исторического максимума в начале недели, передает Trading Economics.

Так, по данным издания, котировки мартовских контрактов на медь на бирже NYMEX сегодня опустились на 2,3% и составили $4,6 за фунт.

При этом 8 марта цены поднимались выше $5 за фунт из-за опасений сокращения поставок на фоне очень низких запасов этого металла.

На сегодняшний день запасы меди на складах, отслеживаемых Лондонской биржей металлов (LME), составляют около 68 тысяч 825 тонн, что является минимумом с 2005 года.

В феврале запасы на Шанхайской фьючерсной бирже и Comex были ниже 200 тысяч тонн.

Особенно мало поставщиков в Европе, и хотя на Россию приходится лишь 4% мирового производства, Европа является основным экспортным рынком.

Кроме этого, крупнейший в мире производитель этого цветметалла Чили зафиксировал самый низкий объем производства в январе с 2011 года, при этом производство упало на 15% по сравнению с декабрем и на 7,5% по сравнению с январем 2021 года.

В издании отмечают, что биржевые трейдеры внимательно следят за развитием событий в Украине и за санкциями в отношении России. РФ производит всего порядка 4% меди в мире, однако Европа является для страны главным рынком сбыта.

Фьючерсы на медь широко торгуются на Лондонской бирже металлов (LME), на COMEX и на Мультитоварной бирже в Индии. Стандартный контракт составляет 25 000 фунтов стерлингов. Медь является третьим наиболее широко используемым металлом в мире.

На Чили приходится более одной трети мирового производства меди, за ним следуют Китай, Перу, США, Австралия, Индонезия, Замбия, Канада и Польша. Крупнейшими импортерами меди являются Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Германия.

Напомним, российское вторжение в Украину 24 февраля обвалило мировые финансовые рынки.

В частности, акции и доходность облигаций США упали, в то время как доллар, золото и цены на нефть взлетели вверх после действий РФ.

Ранее сообщалось, что накануне вторжения российских войск в Украину стоимость золота повысилась на фоне резкой эскалации геополитической напряженности.